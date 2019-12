« Hair Love » : 6 minutes d’amour et de cheveux crépus 

Besoin d’une courte pause douce et chaleureuse ? Prenez 6 minutes de votre temps et découvrez le film court d'animation « Hair Love ».

Qui a dit que les cheveux crépus, ce n’était pas tendance ? Dans « Hair Love », la chevelure afro-américaine est mise à l’honneur. Cette jolie histoire attendrira, à coup sûr, petits et grands. Besoin d’une pause douce et chaleureuse ? Alors, prenez 6 minutes de votre temps et découvrez le nouveau film court d'animation de Sony Pictures.

Zuri et son papa : un duo de choc

« Hair Love » est un court-métrage qui raconte l’histoire de Zuri, une petite fille essayant de dompter ses cheveux. Pour une occasion très spéciale (non non non, on ne spoile pas), Zuri souhaite réaliser une coiffure vue dans un tuto que sa propre maman a créé sur sa chaine Hair Love. En compagnie de son chat, elle visionne en boucle la vidéo, déterminée à réussir cette coiffure. Malhreuseusement, rien à faire… seule, sa chevelure est incoiffable. Dans ce film d’animation ce n’est pas seulement l’angle de la beauté afro qui est traité, mais aussi la relation père-fille. Matthew Cherry, le réalisateur, témoigne dans le New York Times : « Les pères noirs subissent les pires stéréotypes : nous serions des bons à rien, jamais présent. ». Son film vient casser ce cliché en montrant un papa attentionné, prêt à relever le challenge de coiffer sa petite fille adorée. Résultat : c’est une fillette ravissante, bien apprêtée, avec un nœud rose dans les cheveux et sans aucun frisottis qui ne dépassent. Une vraie petite poupée et un papa super-héros ! Voilà donc le duo de choc père-fille que Matthew Cherry voulait représenter.

Hair Love, nominé aux Oscars 2020

Le film n’aurait pas pu voir le jour sans la contribution de 5 000 personnes et la collecte de 300 000 dollars sur la plateforme Kickstarter. Interpellé par une histoire vécue par toutes les familles et racontée cette fois-ci par une famille afro-américaine, Sony Pictures Animation a décidé d’aider Matthew Cherry à produire son court-métrage. Le succès fut sans appel. Mis en ligne sur Youtube par le studio depuis le 5 décembre 2019, Hair Love a déjà été visionné plus de 7 millions de fois ! Le film a également été sélectionné pour les Oscars 2020.

Avec son film, Matthew Cherry voulait prouver que les pères pouvaient être impliqués dans la vie de leurs enfants. Il souhaitait aussi avec honnêteté et tendresse mettre à l’écran des familles sous-représentées. C’est chose faite !

Hair Love, c’est donc 6 minutes de crêpage de chignon rigolo et touchant, mais surtout beaucoup d’amour.

Bon visionnage !

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kNw8V_Fkw28&feature=emb_logo

