Heidegger et la Dysfonction de l’Outil

Heidegger parlait naguère de l'Outil, l'idée de fonctionnalité par excellence servant ici à souligner le Problème, pour ce que les hommes en seraient à bien des égards. Il s'agira donc de soupeser la négativité d'une telle indiquation. Prenons du recul : qu'est-ce à dire que « fonction » ? Je trouve ça facile, d'autant plus qu'on ne s'étonne pas de la racine – car je compte rebrancher l'âme intuitionnante à ce sentiment supérieur du choc intuitif de la vérité.

L'Outil d'Heidegger dysfonctionne au malheur du monde, serait-ce seulement de sa pointe éclairée. En quoi, d'ailleurs, ça en constitue un progrès. À savoir que si Heidegger ne l'entendait pas de cette oreille à troubler les encéphales en poussant à la reconstitution de l'authenticité, reste qu'une interrogation de cette sorte peut être (en l'occurrence) un véritable outil.

Sachez d'abord que pour Heidegger la dysfonction de l'Outil a fait philosophie.

À ce titre au moins imagine-t-on que l'Outil dit fonction, entendre que concevoir l'outil comme un moyen en dehors du champ de l'instinctuel, c'est un progrès. Auquel cas l'outil dysfonctionnant et l'outil dit fonctionnant (ambiguïté : dit-il qu'il fonctionne, ou est-il réputé telle une fonction ?), c'est admirable combien grâce à lui nous faisons force progrès à jouer sur les mots.

Car je suis bien réduit à là, moi philosopheur, à vous faire des jeux de mots, ainsi qu'il appert : la philosophie étant un espèce de luxe de questionnement et donc (aussi) d'amusement. Or, s'il y a amusement, c'est qu'il y a assurément ennui, à en conclure donc que les hommes s'ennuient. Par quoi ils (les hommes) prennent possession de l'idée de l'outil Dysfonction (la Dysfonction comme outil), l'Outil Dysfonctionnant puis, enfin, l'Outil dit « fonctionnant »...

Les tribaux, les druides par exemple, eux, n'ont pas d'outil, même s'ils frappent les arbres à coup de hache, ça reste une moindre conception, pourrait-on dire, une conception minimale de l'outil non encore détaché de l'instinctif.

Les animaux, mon Dieu, ont-ils l'idée de défaut ?

Alors ils n'ont pas davantage l'idée d'outil.

Ce que les primates-nos-ancêtres ont par conséquent découvert au fond de leurs cavernes, ça n'est pas (ainsi qu'on le croit à tort) l'outil banal, le silex taillé ou que sais-je encore, mais la philosophie. Au nom de quoi Cioran a raison de supputer quelque atroce souffrance de s'être rendus compte, ces singes-là, d'être perfectibles et en contrecoup sujets au sacrifice.

La religion démarre ici. Lisez-moi bien : je vous dis que, quand les hommes ont eu comme un « trou » (pour ainsi dire), ayant soudain l'impression qu'un je-ne-sais-quoi d'universel leur glissait sous le nez, ils se sont aussitôt découverts nus comme des vers.

La Pomme de l'Arbre, je ne vous fait pas de dessin, vous pouvez aisément en conclure qu'il s'y trouve (dans ce mythème) un troglodyte malcontent dont Heidegger représente une part de la postérité.

Ce pourquoi Adam & Ève ratent la pomme. Ils ne pouvaient que la rater. Et pour cause : qu'est-ce qu'un homme sinon celui qui, par essence, rate sans cesse ce qu'il fait ? D'où vient que j'ai parlé de progrès au sujet de la Dysfonction, en quoi Heidegger l'a peut-être conçu à s'en faire une belle coquille philosophique, une coquille d'escargot – c'est-à-dire : protectrice.

C'est admirable une telle coquille. Mais à Claudel de craindre qu'on y reste à jamais.

L'article n'a pas d'autre but de vous faire conscientiser le phénomène.

On souffre pour sûr, ça n'est pas douteux. C'est un béton sur lequel on s'écorche. Un ami en a perdu quelques dents. Mais si je suis confiant, c'est parce qu'à mon tour je dis la fonction de l'outil. Je ne dirai pas en revanche qu'il y en a dix.

À l'homme d'ex-ister, d'être excentré et de faire feu de tout bois. À rebours du doctrinalisme, pour ainsi dire, il faut nommer la philosophie : sacrifice. La notion de sacrifice recèle l'ex-istence à ce titre que, moralement, c'est un pur dynamisme fluidique. Le sacrifice se décale sans cesse au fil du temps. D'ici cent ans, par exemple, cette notion sera scientifiquement renouvelée. Il est bien évident que la notion de sacrifice est rapportable à l'inconscient, où Heidegger rejoint Jung.

Faites ensuite les déductions du bric à brac : vous en avez tout une philosophie existentielle, sur quoi Heidegger laissait peu de doutes...

Si l'Outil veut qu'on ex-iste, alors ex-istons, soyons à tous les égards « ravagés par le Verbe » (Lacan).

C'est très difficile de mettre des mots là-dessus, y compris pour un philosopheur. Car nous sommes tellement confinés à la folie de la division dyadique Bien & Mal (ce qui n'est pas un mal en soi, c'est le cas de le dire) qu'on ne saurait faire culminer notre pensée dans aucun paradoxe. Pourtant, darwinisme spirituel oblige, on se doit de penser comme ça.

Qui dysfonctionne le plus sinon le saint qui fait le déchet ? La voilà, la sortie de votre discours capitaliste, pour laquelle on pointe la philosophie ainsi qu'un étai. Et pourquoi pas ?

En quoi le malheur est un progrès.