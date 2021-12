Helene Fischer, superstar en Allemagne

La trêve des confiseurs est l'occasion de publier un article un peu plus festif que d'habitude. Les sujets plus sérieux, voire même dramatiques, la crise ukrainienne, la crise de l'énergie, la crise migratoire et la suite et peut-être la fin de la crise du Covid, ne tarderont pas à apparaître plus tard et il sera encore toujours temps d'en parler à ce moment.

Les mesures décidées par les gouvernements de l'Union européenne nous interdisent d'assister à des grands spectacles de variétés pour la deuxième année consécutive. Il faudra bien se contenter de spectacles télévisuels sur le petit écran malgré la réticence de beaucoup d'entre-nous à allumer cette boîte de formatage de l'opinion.

Nous y verrons j'espère des artistes de variétés francophones de grand talent et j'espère aussi qu'ils seront bien mis à l'honneur dans les spectacles et divertissements de fin d'année à la télévision.

La variété est cependant dominée par le monde anglo-saxon. Rares sont les artistes européens qui connaissent une carrière internationale sans passer par les États-Unis.

Il y a aussi des artistes qui se cantonnent dans leur pays et qui y ont un succès appréciable.

C'est le cas de la chanteuse allemande Helene Fischer, très connue en Allemagne, en Autriche et en Suisse, moins aux Pays-Bas et en Belgique et très peu en France. C'est pourtant la chanteuse la plus populaire dans son pays.

Ce sera peut-être une occasion pour beaucoup de lecteurs de ce site de la découvrir.

Helene Fischer a son show annuel sur la chaîne publique allemande ZDF à la Noël depuis 2011. C'est pour elle l'occasion de faire venir de grandes vedettes internationales comme Andréa Bocelli, James Blunt, Englebert Humperdinck, Al Bano, Bryan Adams, Il Divo et bien d'autres avec lesquels elle chante presque toujours en duo.

C'est le cas de ce duo avec Tom Jones en 2016. Cela aurait pu être une des meilleures vidéos du genre s'il n'y avait l'apparition à trois reprises d'une espèce de contorsionniste durant les deux premières minutes. Je ne sais s'il faut retenir la performance d'Helene Fischer ou celle de Tom Jones qui avait 76 ans à l'époque et dont la voix n'a pas changé. J'aime son regard étonné, vrai ou feint, quand Helene Fischer commence à chanter avec lui et plus loin dans la chanson quand il monte d'un ton pour se mettre au même niveau que sa partenaire.

En 2019, elle prêta sa voix à un duo avec Englebert Humperdinck, un octogénaire de 83 ans dont la voix n'a non plus pas changé ou alors très peu. « Please release me » a été un tube mondial. Cette chanson avait été publiée sans succès en 1946 et a été reprise par Englebert Humperdinchk en 1967, il y a 53 ans comme il aime à le dire ici.

Pour suivre, un autre extrait du « Helene Fischer Show » en duo avec Luis Fonsi. C'est une chorégraphie assez « hot » mais moins que le clip original avec Daddy Yankee qui a été tourné à Porto Rico. (lien)

Ce clip a la particularité d'avoir eu le plus vues sur YouTube pendant 3 ans : sept milliards six cent mille vues à ce jour !

Il a été récemment dépassé par une chanson pour enfants (Baby shark) avec presque dix milliards de vues !

Dans ces trois vidéos, on voit une Helene Fischer qui porte des tenues affriolantes et qui bouge langoureusement, surtout avec Luis Fonsi.

Elle profite souvent de ses qualités plastiques pour attirer les regards mais ce n'est pas toujours le cas.

La vidéo suivante est un hommage à son pays natal : l'URSS.

Helen Fischer est née en Sibérie il y a 37 ans. Ses parents sont des Allemands de la Volga.

Je fais ici une parenthèse historique qui a quand-même un rapport avec l'actualité.

Il faut remonter dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Catherine II régnait sur la Russie et suite à de nombreuses guerres contre les Ottomans, elle obtint la Crimée et la région bordant la mer noire pour la Russie lors de la signature du traité de Jassy en 1792. Ces territoires étaient peu peuplés et correspondaient à peu près au sud de l'Ukraine actuelle. Ne trouvant pas suffisamment de Russes de l'Empire pour venir coloniser ces terres, elle fit appel à des « migrants » d'autres pays européens et principalement d'Allemagne. Des Allemands parce qu'elle était née dans une famille princière allemande et elle avait gardé des liens privilégiés avec sa région d'origine.

Ces colons ne s'assimilèrent jamais et ils formèrent une communauté séparée dans l'Empire russe. C'est Lénine qui leur donna un territoire autonome presque grand comme la Belgique. L'Union soviétique de l'époque voulait que chaque peuple ait son propre territoire et c'est ainsi que naquit aussi le Birobidjan, un territoire administré par les Juifs en Extrême-Orient russe.

Malheureusement pour eux, Staline décida de déporter tous les Allemands d'Union soviétique en Asie centrale et au Kazakhstan lors de l'invasion allemande de 1941. [i] La région, devenue entre-temps une république, fut alors abolie par un décret de Staline.

A la fin de l'Union soviétique, Helmut Kohl obtint l'accord des autorités russes pour le rapatriement d'environ 2 millions d'Allemands de la Volga dans leur pays d'origine. Helene Fischer en faisait partie en 1988, elle avait alors 4 ans.

En hommage, à sa terre natale Helene Fischer a ajouté des chansons russes à son répertoire.

A remarquer : la deuxième chanson s'appelle « Wild Dances » et l'interprétation de Ruslana fut gagnante du Concours Eurovision de la chanson en 2004 pour l'Ukraine.

Pour suivre et juste pour le plaisir des oreilles et des yeux, « The Power of Love », le succès planétaire de Celine Dion en 1993 mais c'était une reprise d'une chanson crée par Jennifer Rush 9 ans plus tôt. (lien)

L'incontournable « Amazing Grace » accompagné par les « Pipes & Drums » a fait partie de son show de Noël en 2019. Peut-être pas la meilleure interprétation de cette chanson mais je suis difficile. Elle procure pourtant toujours autant de frissons.

Dans les grands monuments de la chanson, il ne faut pas oublier l'immense « Allelujah » crée par l'immense Leonard Cohen. Helene Fischer interprète magistralement cette chanson mais sans faire ressentir autant d'émotion que l'inoubliable auteur de cette chanson bien trop tôt disparu. (lien)

Helene Fischer chante bien sûr principalement en allemand. J'ai privilégié des chansons dans d'autres langues parce qu'elles nous sont plus familières. Ici, elle chante en allemand en août 2018 à Hambourg dans un stade visiblement comble. C'était une étape d'une tournée dans des stades allemands « Die Stadiom-Tour Live »

On peut facilement trouver d'autres chansons d'Helene Fischer sur YouTube si on veut en savoir plus sur cette chanteuse. [ii]

Helene Fischer est une superstar en Allemagne. C'est la chanteuse qui y fait l'objet du plus grand nombre de recherches sur Google. Selon un sondage de « Playboy », elle est la femme de rêve des hommes allemands.

Elle a un public varié ; des couples de 25 à 65 ans aux adolescents et aux durs en veste de cuir.

Elle a suivi une formation artistique, danse, chant, présentation sur scène à Francfort-sur-le-Main et le résultat est à la hauteur des espérances.

Elle a apporté une fraîcheur nouvelle et une touche de sex-appeal à la chanson de variétés allemande qui péchait naguère par une routine bien tristounette.

Les critiques allemands sont généralement enthousiastes, pour eux, Helene Fischer a un charme irrésistible.

Elle excelle dans les grands shows en salle ou à l'extérieur et avec toujours plus de succès.

C'est bien sûr du show business, des spectacles pour se détendre l'esprit et il ne faut pas en demander davantage. Les fans de Johnny aussi n'en demandaient d'ailleurs pas davantage.

Pour terminer, un chant de Noël me semble une bonne conclusion à cet article : « Feliz Navidad » en espagnol et en anglais.

En bonus, j'ajoute encore un autre chant de Noël « Adeste fideles ». Un hymne traditionnel chrétien qui date du XVIIIe siècle et que tout le monde a sûrement déjà entendu au moins une fois dans sa vie.

i Cela peut sembler choquant avec notre regard d'aujourd'hui mais à l'époque tout le monde faisait la même chose. Les États-Unis par exemple ont interné les Américains d'origine japonaise dans des camps pendant toute la guerre.

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/des-japonais-internes-aux-etats-unis-pendant-la-seconde-guerre-mondiale-temoignent

