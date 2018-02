Henri Salvador, la bonne humeur dans un siècle noir

Il était une fois, dans la jungle terRrible, un enfant d’éléphant, d’une insatiable curiosité...

Notre enfant d’éléphant, d’une insatiable curiosité, suivant sa troupe à travers la jungle terRrible, avise un animal étrange, rampant sur le sol de la jungle terRrible. Dans son insatiable curiosité, il s’écarte de la sente, et l’interroge poliment :

- Bonjour ! Qui tu es, toi ?

- Ssss ! Je suis le serpent !

- Mais comment fais pour avancer ? Tu n’as pas de pattes.

- Je me débrouille sans pattes. Tu vois, je rampe, et ça va très bien.

- Ah ? Merci !



Et l’enfant d’éléphant se hâte de rejoindre sa troupe de grands éléphants. On a beau être d’une insatiable curiosité, on n’en est pas moins petit, dans la jungle terRrible.

Dans son insatiable curiosité, il se ravise, et revient vers le serpent :

- Excuse-moi, je n’ai pas compris. Comment fais-tu pour manger ? Tu n’as pas de trompe.

- Je n’ai pas besoin de trompe. J’ouvre ma gueule toute grande, et j’avale un oeuf, voilà !

- Ah bon ! Merci !



Un temps. L’enfant d’éléphant observe longuement la reptation du serpent, et pose une troisième question :

- Mais comment fais-tu pour te reproduire ? Tu n’as pas de couilles !

- Je n’en ai pas besoin. Je ponds des oeufs, et ça marche très bien comme ça !

- Tiens ? Curieux... Merci !

Et l’enfant d’éléphant se hâte de reprendre la sente qui sent bon le passage des éléphants à travers la jungle terRrible. Il se ravise à nouveau et revient vers le serpent :

- Attends ! Tu rampes, tu as une grande gueule, et tu n’as pas de couilles. Tu ne serais pas inspecteur de l’Education Nationale, toi ?