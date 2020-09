Histoire du festival « Étoiles au-dessus du Donbass » qui aura lieu en septembre à Donetsk

En septembre, Donetsk accueillera la deuxième édition du festival « Étoiles au-dessus du Donbass ». Alors que les préparatifs sont en cours, les participants du premier festival, l’écrivain de fiction Alexandre Kontorovitch et l’écrivain et dramaturge de Lougansk Faina Savenkova qui fait ses premiers pas dans la littérature, diront ce qu’ils pensent du festival, de la collection « Donbass, vis ! » et de ce qui pourrait relier le célèbre écrivain et l’auteur novice dans l’union créative. Le festival « Étoiles au-dessus du Donbass » est organisé par la Chambre publique de la République Populaire de Donetsk (RPD), présidée par Alexandre Igorevich Koffman.

Alexandre Kontorovitch

Il existe de nombreux congrès et rassemblements littéraires différents – et chacun d’eux a son propre caractère. Beaucoup d’entre eux ont été organisés pendant assez longtemps, et il y a un large éventail de fans.

Dans ce contexte, le festival « Étoiles au-dessus du Donbass » est très jeune – il n’existe que depuis un an. Mais si seulement deux douzaines de personnes sont venues au premier festival – ce septembre à Donetsk rien que pour les écrivains russes, il y aura environ 90 personnes, et ils ne seront pas les seuls à venir ! Et ce ne sont pas des auteurs indépendants de billets dans le journal de quartier, mais des stars de première importance, dont les noms sont bien connus des lecteurs.

En fait, c’est l’un des congrès littéraires les plus importants de l’ex-URSS.

Il n’y a ni prix, ni récompenses, ni titres honorifiques… et pourtant les gens cherchent à venir ici ! Hélas, la capacité du pays hôte ne suffit pas pour accepter tout le monde. Mais les gens viennent.

Qu’est-ce qui a donc provoqué une croissance aussi explosive des participants ?

Probablement parce que la présence personnelle dans une ville de la ligne de front permet, au moins moralement, de soutenir ses habitants. Pour exprimer sa solidarité et son soutien, pour prouver qu’ils ne sont pas seuls, qu’on se souvient d’eux et qu’on les aime. Et s’efforcer d’aider, même de cette façon – en venant exprimer leur respect à leurs lecteurs.

Nous vous invitons donc tous – venez, nous serons heureux de vous voir !

Faina Savenkova

Quand on est enfant, on peut être heureux et surpris de tout. Et vous pouvez aussi faire plaisir et surprendre les adultes. Ainsi, avec le festival « Étoiles au-dessus du Donbass » : il n’a qu’un an, mais il attire déjà l’attention. Malgré son jeune âge, sa principale réussite, me semble-t-il, n’est même pas dans le nombre de participants ni dans leurs noms, mais dans ce qu’il fait. « Étoiles au-dessus du Donbass » est un morceau de paix au milieu de la guerre. La paix, si nécessaire pour nous tous qui savons ce qu’est la guerre, et pas à partir de films et de livres. « Les étoiles… » – sont les sourires que les participants partagent avec ceux à qui ils manquent tant. « Les étoiles… » – sont des mots de soutien qui nous font savoir que nous ne sommes pas seuls en ces temps difficiles. Et c’est pourquoi le festival est si important pour le Donbass.

Alexandre Kontorovitch

Une petite histoire dans une petite collection de livres…

Un phénomène ordinaire, en fait, pas du tout célèbre.

Mais – cette collection, ce petit livre, a enthousiasmé les lecteurs et a suscité une discussion animée sur Internet. Elle a été louée, critiquée et même détestée – mais personne n’a pu exprimer une critique vraiment modérée et objective.

L’indignation et même la rage ont été provoquées par le fait que les auteurs de la collection – des écrivains connus et établis, ont pu écrire sur ce qui se passe non seulement des histoires vraies, mais aussi offrir leurs propres solutions, bien réelles, d’ailleurs, à la situation.

Et certains d’entre eux n’ont même pas écrit sur la guerre… Mais sur la vie quotidienne d’enfants parfaitement ordinaires qui vivent simplement dans une ville d’après-guerre. Ils jouent, ils apprennent… nous en voyons partout.

Ce qui est inhabituel dans cette histoire, c’est qu’elle a été écrite par deux auteurs complètement différents l’un de l’autre. L’écrivain militaire de 63 ans qui a vécu plus d’une guerre – et une fille de 11 ans de Lougansk. D’une manière étrange, ils se sont compris – et le résultat a été une histoire très douce.

Il n’y a pas de guerre, pas de colère et pas de rage. Aucun obus ne tombe, aucun coup de feu n’est tiré. Il n’y a que des garçons et leurs chats qui vivent à côté… Qui vivent, s’entraident – et apprennent. L’un de l’autre. Aimer et protéger.

Faina Savenkova

En plus de réunir des personnes complètement différentes, réunies dans un but commun – soutenir le Donbass, grâce au festival, la collection « Donbass, vis ! » a finalement vu le jour. Ce sont de petites histoires sur la guerre et la paix, sur les destinées et les âmes humaines, sur le bien et le mal. Du fantastique, qui contient plus de vérité que dans la plupart des manuels d’histoire. C’est comme ça qu’est notre vie – avec des larmes et des rires, avec du chagrin et de la joie mélangés, où chacun choisit ce pour quoi il veut se battre. Et quoi qu’il arrive, la vie continue, et avec elle, il y a toujours de l’espoir. C’est ce qu’Alexandre Kontorovich et moi disons. Et sur les chats, bien sûr. Car là où il y a des chats, il y aura certainement la paix.

Le 21 août, une présentation de la collection a eu lieu à Moscou. Malheureusement, je n’ai pas pu y assister, mais Alexandre Kontorovitch a présenté notre histoire. Je pense qu’un tel recueil et une telle présentation étaient très nécessaires, car beaucoup de gens ne savent pas très bien ce qui se passe dans notre pays et pourquoi.

Alexandre Kontorovitch

Combien d’entre eux sont restés dans ma mémoire !

Dans de magnifiques salles et librairies, dans des bibliothèques et des expositions – je ne me souviens pas de tout.

Et dans ce cas, la salle était petite, et il n’y avait rien pour les gens… mais ils sont restés. Par le fait que les personnes qui sont venues à la présentation, ne voulaient pas seulement être photographiées avec un auteur célèbre et obtenir un autographe sur le livre – ils n’ont pas été distribués à tout le monde. La circulation s’est avérée très faible, à peine suffisante pour envoyer des livres aux bibliothèques de Donetsk. Et pas à toutes, malheureusement…

Mais les gens sont venus, il n’y avait pas assez de sièges dans la salle.

Les gens étaient intéressés par l’histoire de la création de cette collection, les raisons pour lesquelles des écrivains très célèbres et très occupés ont trouvé le temps d’écrire leurs histoires dans cette collection non rémunérée.

Parce que de cette façon, ils pourraient exprimer leur position sur ce qui se passe en Novorussie et soutenir ceux qui ont tant besoin d’une parole agréable et chaleureuse. Ceux qui les ont rencontrés il y a moins d’un an à Donetsk, ville de la ligne de front.

Faina Savenkova :

Je pense que ce premier festival était un pas sérieux vers un avenir sans guerre. Et maintenant, nous allons marcher avec beaucoup plus de confiance vers ce monde, en sentant le soutien de personnes créatives qui se soucient de nous. Je ne sais pas ce qui attend le Donbass et ce qu’il sera, mais je crois que nous affronterons tout.

Alexandre Sergueïevitch Kontorovitch

Personnellement, je préférerais qu’elle [la région – NDLR] fasse partie de la Russie, il y aurait moins de sauts [comme sur le Maïdan – NDLR] de ce côté. Mais il est fort probable que nous irons vers les scénarios abkhaze et sud-ossète.

Alexandre Sergueïevitch Kontorovitch est né le 15 juillet 1957 et vit à Moscou.

De 1975 à 1977, il a servi dans l’armée soviétique.

En 1977 il a brièvement travaillé comme technicien supérieur dans le laboratoire des avalanches et des coulées de boue de l’Université d’État de Moscou.

Jusqu’en 1996 il a de nouveau servit avec le grade de major.

Depuis 1996, il s’est engagé dans le développement de moyens et de méthodes de lutte antiterroriste ; il a reçu 6 brevets pour des méthodes et des équipements de prévention du terrorisme.

Depuis 2000 – Conseiller d’une des unités structurelles de l’Association des vétérans de l’Unité antiterroriste « Alpha ».

Depuis 2009, il s’est engagé dans des activités littéraires.

Faina Savenkova

Elle est la plus jeune membre du syndicat des écrivains de la RPL (République Populaire de Lougansk), membre de l’Union internationale des écrivains russes (section junior). En 2019, sa pièce « Le hérisson de l’espoir » a été présélectionnée au concours international de théâtre contemporain russe « L’auteur – sur scène » organisé par la guilde des dramaturges de Russie, et a également remporté un prix spécial du jury au concours russe de théâtre pour enfants, adolescents et jeunes « ASYL ». Ses œuvres ont été imprimées et traduites en Russie et dans les pays européens.

Source : Stalker Zone

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider