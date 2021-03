Hommage à Bertrand Tavernier : dans le secret d’un cabinet

« Avec "Quai d’Orsay", on est dans une réalité moderne, contemporaine, celle d’un cabinet ministériel (…), c’est aussi une sphère dont j’ignorais tout, c’est-à-dire le travail quotidien de la diplomatie. Or, ce qui déclenche toujours mon désir de cinéma, c’est l’exploration de mondes, d’époques, de milieux qui me sont inconnus. » (Bertrand Tavernier, propos rapportés par le site Allocine.fr).