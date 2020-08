Honneur à la chanson française !

Une soirée dédiée à la chanson française : c'est l'occasion d'écouter des grands classiques connus de tous, pour la plupart.

Dans le cadre des Jeudis de Nîmes, le groupe de musique jazzy de Montpellier, Marie Jeanne Swing a donné un concert devant la Maison Carrée...

Un beau moment de détente, dans un cadre somptueux : un temple romain vieux de 2000 ans !

Deux musiciens, une chanteuse pour faire revivre ces airs d'autrefois qui restent dans nos mémoires.

On est séduit d'abord par Ménilmontant, cette chanson de l'auteur-compositeur-interprète Charles Trenet qui l'enregistre avec le succès que l'on connaît en 1938.

On est charmé par ces souvenirs affectifs heureux et nostalgiques de ce quartier de Paris Ménilmontant dans le vingtième arrondissement. "Ménilmontant mais oui madame, C'est là que j'ai laissé mon cœur, C'est là que je viens retrouver mon âme, Toute ma flamme, Tout mon bonheur..., Elles me racontent, Comme autrefois, De jolis contes, Beaux jours passés je vous revois, Un rendez-vous, Une musique... "

Puis, on écoute avec bonheur une chanson inspirée par l'amour de Brassens pour Pupchen (poupée en allemand), elle qui restera sa compagne pendant toute sa vie et qui repose auprès de lui au Cimetière des pauvres à Sète... Je me suis fait tout petit....

"Je n'avais jamais ôté mon chapeau

Devant personne

Maintenant je rampe et je fait le beau

Quand elle me sonne

J'étais chien méchant, elle me fait manger

Dans sa menotte

J'avais des dents d'loup, je les ai changées

Pour des quenottes

Je m'suis fait tout petit devant une poupée

Qui ferme les yeux quand on la couche

Je m'suis fait tout petit devant une poupée

Qui fait Maman quand on la touche..."

On découvre ensuite ou on redécouvre cette magnifique chanson sentimentale : N'oublie jamais... sur des paroles de René Rouzaud, une musique de Louis Ferrari...

"N'oublie jamais

Le jour où l'on s'est connu

Si tu l'oubliais

Mon bonheur serait perdu

J'avais mon bras

Qui s'appuyait sur son bras

Et le ciel de mai semait

Des bouquets de rêve

Un ciel si bleu

Je n'en croyais pas mes yeux

J'avais peur que tant de joie

Soudain s'achève

Et pour la première fois

J'ai compris combien je t'aimais

N'oublie, n'oublie jamais"

On se laisse encore bercer par ce grand classique : Que reste-t-il de nos amours ?, encore une chanson de Charles Trenet écrite en 1942. La musique a été composée par son pianiste accompagnateur Léo Chauliac. "Que reste-t-il de nos amours ?" est l'un des plus grands succès du chanteur.

C'est une magnifique chanson sur le thème du temps qui passe... les saisons qui s'égrènent, les amours d'autrefois, la jeunesse perdue...

"Ce soir le vent qui frappe à ma porte

Me parle des amours mortes

Devant le feu qui s' éteint

Ce soir c'est une chanson d' automne

Dans la maison qui frissonne

Et je pense aux jours lointains

Que reste-t-il de nos amours

Que reste-t-il de ces beaux jours

Une photo, vieille photo

De ma jeunesse

Que reste-t-il des billets doux

Des mois d' avril, des rendez-vous

Un souvenir qui me poursuit

Sans cesse

+

Bonheur fané, cheveux au vent

Baisers volés, rêves mouvants

Que reste-t-il de tout cela

Dites-le-moi..."

Un petit village, un vieux clocher

Un paysage si bien caché

Et dans un nuage le cher visage

De mon passé

Les mots les mots tendres qu'on murmure

Les caresses les plus pures

Les serments au fond des bois

Les fleurs qu'on retrouve dans un livre

Dont le parfum vous enivre

Se sont envolés pourquoi ?



On est ensuite emporté par une musique de bal musette, un autre grand classique de la chanson française : Mon amant de Saint-Jean, une chanson française de 1942 qui connut un immense succès, une chanson réaliste relatant les amours sans lendemain d'une jeune fille pour un séducteur, les paroles sont de Léon Agel et la musique d'Émile Carrara sur un rythme de valse musette.

"Je ne sais pourquoi elle allait danser

À Saint Jean, aux musettes

Mais quand ce gars lui a pris un baiser

Elle frissonnait, était chipée

Comment ne pas perdre la tête

Serrée par des bras audacieux ?

Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour

Quand ils sont dits avec les yeux

Elle qui l'aimait tant

Elle le trouvait le plus beau de Saint Jean

Elle restait grisée

Sans volonté sous ses baisers."



Enfin, un chanteur nous parle de ses rêves de gloire. Au fil des années, dans son costume bleu, il a persévéré, tout donné, mais jamais le succès n'était pas au rendez-vous. Il s'agit bien sûr de cette célèbre chanson de Charles Aznavour, Je m'voyais déjà...

"Je m'voyais déjà en haut de l'affiche

En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait

Je m'voyais déjà adulé et riche

Signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient..."

Merci à ce groupe pour ce moment de rêve et de nostalgie qui nous permettait de réécouter ces chansons qui font partie de notre patrimoine culturel.

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2020/07/honneur-a-la-chanson-francaise.html

Vidéos :

Photo et vidéos : rosemar