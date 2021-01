HyperNuit : Radio France soutient le secteur musical

Le samedi 23 janvier, dès 21h, une centaine d’artistes se relaieront en direct sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique pour 6 heures de concert inédit retransmises simultanément sur France Inter, France Bleu, France Musique, Fip et Mouv’.

A l’image des programmations musicales complémentaires des antennes de Radio France, cette soirée mettra en lumière les talents de la scène française dans toute sa diversité. Elle favorisera des rencontres artistiques inédites, en décloisonnant et rassemblant des publics qui ne se rencontreraient pas naturellement autour de la musique.

Impulsée par Didier Varrod, Directeur musical de Radio France, et le collectif de Juliette Armanet et Malik Djoudi #etonremetleson, cette soirée sera une première pour la musique dans l’histoire de Radio France.

« Voilà presque un an maintenant que vous n’avez pas assisté à un concert, pas dansé sur une piste, pas chanté à gorge déployée dans une salle pleine à craquer, pas vibré à l’unisson sur une chanson. » annonce Didier Varrod, Directeur musical des antennes de Radio France, dans un communiqué de presse. « Voilà presque un an maintenant que le monde de la musique live est devenu celui du silence, des salles fermées, des vocations contrariées. Alors aux grands maux, les grands remèdes. Pour faire du bien, pour donner de la force, pour réparer, pour dire aussi notre inquiétude, notre peine, notre folie, nous avons préparé le plus gros concert que Radio France ait jamais donné : une HYPERNUIT, une nuit de radio, de toutes les musiques en live pour prolonger notre soutien à la filière que l’on accompagne depuis le mois de mars. »

HyperNuit 23 janvier 2021 Les artistes invités

Au programme de cette nuit à caractère exceptionnel : des rencontres artistiques inédites, des duos ou des trios, mais aussi des témoignages d’acteurs de la musique. En effet, si cette soirée permettra aux artistes de retrouver la scène alors que les salles sont contraintes à rester porte close, des pastilles sonores diffusées entre les prestations des artistes feront également la part belle aux métiers de l’ombre, durement touchés par la crise sanitaire : techniciens, attaché.es de presse, agents, tourneurs ou personnel des catering donneront de la voix...

« HyperNuit va ainsi contribuer à rallumer la lumière et restituer le temps de quelques heures la chambre d’écho de ce qu’est un monde qui respire, vit et espère avec la musique et les artistes. » conclut Didier Varrod.

La soirée se déroulera en deux parties. De 21h à 2h, la scène française sera à l’honneur, et de 2h à 3h, les DJ Pedro Winter, Yuksek, Madben et Kiddy Smile prendront les commandes.

HyperNuit, samedi 23 janvier à partir de 21h sur les antennes de France Inter, France Musique, France Bleu, FIP et Mouv’.