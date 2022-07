Il était une fois la Méditerranée S'il est un espace qui suscite les mythes et de nombreux clichés, c'est celui de la Méditerranée. Cette mer fermée, carrefour privilégié de peuples, de cultures, de religions, de systèmes économiques concentre tous les désordres de la planète. On y observe de vastes courants migratoires du Sud vers le Nord, des conflits récurrents, des replis identitaires, des réactions xénophobes. Mais c'est aussi un rêve partagé, une « machine à faire de la civilisation » selon Paul Valéry de par son jaillissement intellectuel et artistique et l'intensité de ses échanges culturels.

L'histoire, au carrefour des civilisations

« Non pas un paysage, mais d'innombrables paysages. Non pas une mer mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres. » A la suite de Fernand Braudel nous devons y ajouter, non pas une identité, mais des identités qui se construisent dans des échanges pacifiques ou conflictuels. Si nous choisissons comme repère historique le héros d'Homère Ulysse, à la fois terrien et marin, tantôt fort tantôt faible, voyageur au long cours sans passeport, qui figure toutes les ambivalences méditerranéennes. Passeur d'une rive à l'autre, d'un temps à un autre, prêt à l'imprévu des rencontres éphémères, il ne peut être que le guide naturel de la navigation dans ces espaces maritimes. Les grecs y ont diffusé leurs mythes et leur mode de vie dans un territoire allant jusqu'à l'Indus en y imprimant une empreinte toujours vivace. Ses rivages y ont vu la naissance de la philosophie, du théâtre, du monothéisme, constitutifs d'un art de vivre et d'être au monde. Don prodigieux de la nature, l'olivier s'est propagé depuis des millénaires dans le bassin méditerranéen . Cet arbre orne entre autres le mont des Oliviers à Jérusalem, le sanctuaire grec à Delphes. Patrimoine à préserver, sa longévité en a fait le symbole d'une grande résistance et opiniâtreté à l'image des populations. De grandes cités portuaires en sont les pôles, dont Athènes, Alexandrie, Alger, Barcelone, Gênes, Marseille, Naples …

Le territoire

Ses pays riverains concentrent près de 7 % de la population mondiale. Dans un espace de moins de 3 millions de kilomètres carrés, quelques 460000 kilomètres de côtes, dont près de la moitié sont peuplées de plus de 160 iles, aux frontières de 21 pays, il n'est qu'à la neuvième place à l'échelle de la planète sur une superficie de mers et d'océans. Première destination touristique au monde, dont 50 % de visiteurs se retrouvent sur les zones côtières, il contribue à la démocratisation de l'idéal de vacances. Recoupé par deux bassins, l'oriental et l'occidental séparés par de hauts fonds entre la Sicile et la Tunisie, les conflits et affrontements n'y ont pas disparu. Jeu de grandes puissances dans la région dont le conflit entre Israel et la Palestine, la Grèce et le Turquie, violence des peuples colonisés qui se libèrent de l'emprise coloniale. Cette violence remet en cause la notion du « vivre ensemble » et de coopérer ensemble qui semblait constitutive de ses sociétés plurielles. Soulignons aussi le désir des peuples arabes d'en finir avec les régimes autocratiques et d'accéder à la démocratie, en vain. Cette " mare nostrum " peut être aussi synonyme de fanatisme où le racisme n'a pas honte de s'afficher, où l'on observe des populations que la pauvreté oblige à des migrations dramatiques du Sud vers le Nord, pour exemple de Beyrouth vers Lampedusa. De SOS Méditerranée à Sea Watch, les ONG ont été à plusieurs reprises accusées d'être complices des trafiquants. A ce propos l'UE malmène la convention de Genève de 1951 sur l’accueil des réfugiés. Depuis lors le 14 Décembre 2021, la Commission européenne a proposé que l'instrumentalisation des migrants soit prise en compte au travers d' une mise à jour des règles de Schengen.

L'Union pour la Méditerranée

Dans ce contexte, L'union pour la Méditerranée ( UpM) a été fondée en 2008 à Barcelone regroupant 42 pays dont 27 Etats de l'UE et 15 pays du pourtour africain, avec pour objectif de promouvoir la coopération dans un espace qui rassemble 800 millions d'individus, sous le signe de la paix et de la prospérité partagée. Mais comment réussir une intégration économique entre des pays ayant des réalités géopolitiques différentes, des niveaux de développement incomparables, les pays du Sud ayant des économies fragmentées, des taux de chômage atteignant 50% dans certains pays visant les jeunes en particulier et des taux d'inclusion bancaire parmi les plus faibles du monde ? L'UpM étant ce que les Etats-membres de l'UE décident d'en faire n'a qu'un écho limité au sein de sa représentation politique. Les aides financières n'ont pas eu d'impact sur le niveau de vie des populations bénéficiaires fragilisées par la récente pandémie et l'on observe une marginalisation préoccupante des pays du Sud. Il aurait fallu apporter des financements à la fois publics et privés visant à développer le tissu de PME/ETI des économies de l'Afrique subsaharienne constitutives de relais de croissance pour l'Europe via la Banque européenne d'investissement ( BEI). Face à cette ambitieuse idée, de réunions en réunions, il semblerait qu'aucun projet concret n'ait encore vu le jour. Le 27 Juin 2022 une conférence s'est tenue à Paris sous l'égide de Sylvie Retailleau Ministre de l'Enseignement supérieur regroupant les ministres de la Recherche et l'Innovation des 42 pays de l'organisation afin de promouvoir une coopération scientifique sur le changement climatique, les énergies renouvelables et la santé avec une feuille de route et un agenda. Les écosystèmes sont pourtant très endommagés de par la pollution aux boues rouges ( Usine de Gardanne en Provence ) et matières plastiques, de par les projets d'exploitation gazière en Méditerranée dont les ressources connues sont équivalentes à celles de la Norvège. Ces projets permettraient à l'Algérie à l'Egypte et aux pays alentour d'exporter du gaz vers l'Union Européenne qui cherche à mettre fin à sa dépendance au gaz russe. Le temps de l'action revêt ainsi un caractère urgent.

En guise de conclusion laissons la parole à Albert Camus, « Du ciel descendait une lumière vibrante qui donnait à chaque maison, à chaque arbre une nouveauté émerveillée. La terre au matin du monde, a dû surgir dans une lumière semblable. », Retour à Tipasa, in l'Eté.

Dans ses paysages baignés de lumière, le soleil n'est jamais absent, confortant les esprits qui ont besoin de son rayonnement.

Eliane JACQUOT