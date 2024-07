Les voyageurs qui posent leurs valises à Dieppe sont accueillis par les cris rauques des mouettes.... qui, rejointes par les goélands semblent accompagner les touristes toute la journée.

Plus de 120 chanteurs provenant de cinq chorales de Seine et Marne se sont retrouvés durant la dernière semaine dans cette ville côtière riche en histoire.

Choeur77, association organisatrice regroupe les chorales de Vaux le Pénil, de Maincy, de Blandy les Tours, de Melun et de la Houssaye en Brie

C'est une aventure collective qui a commencé en 1990.

Chaque année, dans une ville différente, des adultes de tous les âges accompagnés de leurs enfants et même de leurs petits enfants participent à un stage musical encadré par plusieurs chefs de choeur, des anciens, fidèles au poste et des jeunes, ce qui assure une pérennité musicale.

Alors que certains se plaignent d'une baisse de l'engagement militant, ici, tout va pour le mieux, toute la préparation, l'organisation et l'animation, sont la résultante de l'implication d'une vingtaine de bénévoles.

La quarantaine d'enfants présents sont pris en charge par des animateurs pendant la répétition des adultes tous les matins et préparent le concert collectif de vendredi 26 juillet 2024 .

Comme chaque année, le programme du stage est divers avec des choeurs de femmes, des chants traditionnels de France, d'Angleterre et d'ailleurs.

Le « clou » du concert, c'est une œuvre maîtresse préparée par le grand choeur : the Armed Man, a mass fort peace et le point d'orgue un canon collectif que petits et grands interprétent.

Les chanteurs de la Brie s'intéressent aux régions qu'ils traversent chaque année et au lieu d'accueil.

Ils ont été impressionnés par l'ampleur et la qualité des locaux du conservatoire municipal et l'animation musicale qui a lieu dans ce domaine où se croisent et se côtoient de nombreux musiciens, jeunes et vieux....

Ils en bavent les ronds de chapeau en observant la diversité et la richesse culturelle et sociale de Dieppe et de sa municipalité qui inscrit sa politique dans l'accès de tous à la culture, aux loisirs et qui se préoccupe de son enfance et de son troisième âge. Cela rappelle aux aînés la ceinture rouge de Paris où dès la naissance jusqu'à sa fin de vie, chacun était pris en compte et se voyait offrir un espace de vie sociale et récréative : associations enfance jeunesse, solidarité, sports, droit au logement, retraite solidaire... Personne n'était laissée sur le côté.

La solidarité entre tous est le ciment de choeur 77 .

Le partage et l'empathie sont des valeurs partagées entre les chanteurs seine et marnais et avec les chanteurs volontaires de Dieppe qui se sont joints au collectif créé.

Choeur 77 intègre chaque année des choristes du lieu d'accueil et certains reviennent régulièrement, c'est ainsi que Marcel, breton et Yolande, vendéenne ont rejoint le groupe il y a plus plus de 10 ans.

Cette semaine chantante, c'est la communion entre des visiteurs musicaux de la Région parisienne et des populations accueillantes qui se retrouvent toutes autour d'une passion populaire passée ; le chant qui berce notre vie.

Ce n'est pas un hasard si le concert quitte l'église prêtée pour se terminer par « le canon de la paix » repris ensemble sur le parvis avant le pot de l'amitié qui lie les artistes et les spectateurs.

La paix, c'est plus qu'un rêve, une exigence.

Ce moment où des centaines de poitrines reprennent ce canon magnifique et émouvant est incomparable et nécessaire en cette période particulière où d'un côté les jeux olympiques de Paris rassemblent et de l'autre une conflagration mondiale se profile.

Chantons la paix et la fraternité et construisons de l'espoir !

Jean-François Chalot