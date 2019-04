Il ne put en retrouver une seule miette...

il semblerait que chaque pays possède un gateau.... car il y a toujours des mécontents qui réclament dans toutes les langues un jour ou l’autre leur part du gateau dans l’espace public ou s’indignent qu’on ne leur en laisse que des miettes.....

la miette pourtant est prohibée dans l’espace public dans lequel il est interdit de nourrir les pigeons ai je appris récemment, et ce, sous peine d’amandes... ;)

Qu’il vaut mieux refuser, l’abus de croquants pour la croquante menant droit chez le faiseur de rois/reines (une couronne ? c’est trop d’honneur !) il en va de même de la miette coriace et agressive se désolidarisant d’une croûte trop cuite...

M’enfin sans croûte points de miettes ; La famille poucet se serait nourrie de pain de mie ; l’auteur de cette fable triste à pleurer en aurait été bien marri... et nous enfants bien réjouis, quoique un certain Andersen s’apprêtait à son tour à faire pleurer des générations de mômes joyeux, insouciants et bien nourris les salopiots, avec sa petite fille aux allumettes...

Toutefois, il faut reconnaitre une utilité à la miette domestique de nos jours : celle de faire le beurre des fabricants de balais, de pelles et balayettes et d’aspirateurs...

mais je m’égare là....