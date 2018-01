« Imagine-Toi » Julien Cottereau en résidence aux Mathurins

En ce début 2018, Julien Cottereau est, en effet, de nouveau à l’affiche parisienne selon une programmation de six mois.

Onze années après sa création de « Imagine-toi » qui lui valu en 2007 le Molière de la révélation masculine, le clown comédien reprend son spectacle qui n’a cessé d’évoluer au fur et à mesure des tournées hexagonales et internationales (environ 1300 représentations à ce jour).

A la fois mime, poète, conteur & bruiteur, Julien nous emmène dans un univers fantomatique où tendresse et émotions se conjuguent selon une virtuosité omniprésente plongée dans une interactivité avec certains spectateurs désignés avec pertinence.

Si l’artiste a élaboré son art personnifié et sa voie créatrice dans le rôle initiateur du clown « Eddy » pour le spectacle « Saltimbanco » au sein du cirque du Soleil durant près de dix années, plus de deux mois passés sur les planches du Théâtre Edouard VII ont façonné son image publique de partenaire prêt à se mettre au service d’une juste cause et mettre, ainsi, en valeur un duo artistique exceptionnel :

En endossant le rôle de Loth (Le Paradis sur Terre de Tennessee Williams de sept à nov 2011) Julien Cottereau, sous la direction de Bernard Murat, permettait à Johnny Hallyday sortant d’un coma thérapeutique de remonter brillamment sur scène en donnant la réplique à Audrey Dana qui, de fait à elle seule, portait la charge et l’âme du spectacle.

L’abnégation nécessaire au demi-frère de Chicken pour affronter l’étrange rivalité familiale mais dont les deux connaissaient l’impasse en raison de sa tuberculose avancée, constitue en soi un rôle peu satisfaisant pour l’ego interprétant Loth et oblige celui-ci à devenir l’humble passeur de la destinée de Chicken peu enclin au partage.

C’est donc, une fois de plus, la magie du Pierrot lunaire qui allait garantir le succès du challenge par sa composition subtile, mesurée et progressive de son propre déclin.

Aujourd’hui sur la scène des Mathurins, Julien Cottereau sait, en pédagogue bienveillant, relancer un spectateur quelque peu distrait avec le tact et le doigté qui siéent à l’échange symbolique d’une balle virtuelle traversant la salle au-dessus des têtes des spectateurs mais il peut aussi s’aventurer au cœur d’une jungle menaçante en compagnie d’un autre élu opportun qui, lui, pourra avoir la responsabilité de leurs survies communes en milieu hostile.

Sans autre mot prononcé que des borborygmes complices et signifiants à ce tiers qui saura les capter se dresse, alors, un monde magique entre l’être naïf, étrange et mal accoutré face à son public acquis d’avance à son défi d’exister à part entière dans cette poésie de l’instant où tous les bruits serviraient de lien symphonique existentiel.

Ce contrat tacite entre l’artiste, son public et quelques-uns de ses représentants bien choisis atteint une sorte de perfection au sein de la bulle imaginaire qu’ensemble ils renouvellent en permanence … pour le simple plaisir de partager cette formidable dimension empathique.

Qu’on se le dise, Julien Cottereau, programmé actuellement jusqu’au dimanche 6 mai 2018, est en « état de grâce » aux Mathurins.

photos © Theothea.com



IMAGINE-TOI - **.. Theothea.com - mise en scène Erwan Daouphars - collaboration artistique Fane Desrues - avec Julien Cottereau - Théâtre des Mathurins