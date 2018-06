Itinérances douces

Fleuve Loire fertile

Ils cheminent leur train, vont sur les sentiers, pérégrinent de petits bonheurs en jolis panoramas, tracent leur route et invitent les autres à leur emboîter le pas. Pour la sixième année, ils ont concocté un programme varié durant six jours avec la découverte de la région de Roanne et du Forez. Une balade contée, une initiative conjointe avec France Bénévolat et Petits sabots et grandes oreilles pour offrir une après-midi solidaire au travers d’un circuit proposé aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, une randonnée botanique pour aller au pas du glaneur, des rencontres avec gens du pays, un bout de chemin partagé avec des marcheurs italiens, une découverte de l’Écopole du Forez et pour terminer, une journée familiale.

Tous les publics sont conviés pour peu que la marche soit le trait d’union de l’aventure. Pique-nique, repas tiré du panier, proposition gourmande au restaurant ou dans un camping, bivouac, soirée festive, tout y est, pourvu que la simplicité et la bonne humeur soient au rendez-vous d’une semaine qui nécessite un très gros engagement des bénévoles.

Ils sont une trentaine d’amis, venant de tous les horizons, bien décidés à sortir leur coin de Loire de l'indifférence des guides touristiques et l’ignorance de tous. Ils aiment leur pays avec la Loire qui coule au fond d’une vallée encaissée. Le barrage de Villerest, ils veulent en faire abstraction, oublier ce monstre qui a brisé leurs souvenirs d’enfance.

Ils sont de la Loire, ce curieux département qui n’évoque rien à tant de gens. La Loire, les gens la connaissent, elle couvre une si grande partie du territoire, mais qu’un département porte son nom, cela devient plus compliqué. Il faut évoquer Saint Étienne et l’épopée des Verts pour que le déclic se fasse tandis que Roanne et le Forez se noient dans les abysses de la méconnaissance.

Fleuve Loire Fertile aime à se retrouver avec d’autres associations pour donner à la fois du sens et faire écho à leurs actions. Les Amis du château de la Roche, ce groupe de passionnés qui ont racheté le château à EDF lors de la construction du barrage pour le sauver de la noyade puis l’ont rénové et animé avec de prestigieuses scénographies. Depuis le Château est devenue propriété de la communauté de communes, les bénévoles ayant rempli leur mission.

Petits sabots et grandes oreilles est une autre association qui fonde son activité sur la médiation animale. Ils vont à la rencontre de publics pour lesquels les ânes peuvent apporter un réconfort, une chaleur, un moment qui fait oublier un temps leurs difficultés. Ils n’évoquent pas l’asinothérapie simplement par modestie tout en étant en plein dans ce registre.

France Bénévolat, est-il besoin d’expliquer sa fonction, permet à tous de trouver de nouvelles énergies pour réussir pleinement leurs projets. Ajoutons aussi l’association Mon Regard, qui a pour but de réunir mal voyants et voyants dans des activités communes. Les créateurs d’une herboristerie familiale sont totalement partie prenante de cette extraordinaire convergence des énergies, venant toujours avec leur expertise botanique. Ajoutons les associations qui rejoignent la marche pour montrer leur soutien et leur adhésion à cette initiative : Polyculture, Vivre Bio en Roannais, Cœur et Santé sont toujours représentées par des adhérents qui viennent se joindre à Loire, Terre Fertile.

C’est l’union de toutes ces volontés qui permet de construire les Itinérances Douces comme d’autres projets qui sont tous sous le signe de la synergie. Ce terme, si souvent galvaudé, prend ici tout son sens et constitue un véritable modèle afin de faire vivre un pays pour lequel, chacun a les yeux de Chimène. J’ai pris grand plaisir à venir à leur rencontre, à marcher durant une journée le long de la voie verte, un chemin serpentant en bord de Loire et enfin du canal, racontant deci delà quelques contes pour une quarantaine de randonneurs.

Belle poursuite du programme à nos merveilleux défricheurs du Roannais et du Forez. Je reviendrai vers eux pour proposer un spectacle au Château de la Roche, ils m’ont fait ce formidable cadeau et je tiens à les en remercier. Rendez-vous sera à prendre le samedi 21 juillet pour un concert avant la mise en lumière du Château par Midane Spectacles. À bientôt.

Marcheurement leur.