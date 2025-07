J’ai l’honneur de ne pas te demander ta main...

@Géronimo howakhan

parlons du plan démoniaque de cet ancien désordre mondial qui est en train de se prendre la pâtée..avec l’aide indirecte de « Dieu » = Origine ultime au delà du temps bien sur..

https://www.investors.com/politics/editorials/the-stunning-statistical-fraud-behind-the-global-warming-scare/

bien sur un site en Anglais, en français on ne trouve rien de valable sur ce sujet comme sur les autres..la bonne gauche francaise de la terreur de 1792 est encore au pouvoir..sauf exceptions je suppose , et encore .

j’en ai traduit une partie..le reste vaut son pesant de cacahuètes..



L’étonnante fraude statistique à l’origine de la peur du réchauffement climatique Le réchauffement climatique : L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère (National Oceanic and Atmospheric Administration) porte un nom ennuyeux, mais elle a un rôle très important à jouer : Elle mesure les températures aux États-Unis. Malheureusement, elle semble être captive de la religion du réchauffement climatique. Ses données sont frauduleuses. après les heures de bureau, mais ensuite pendant l’appel intéressant ly CEO Bob 1 seconde de 2 minutes, 26 secondesVolume 0% Qu’entendons-nous par frauduleux ? Voici ce qu’il en est : La NOAA a procédé à des « ajustements » répétés de ses données, pour la raison scientifique présumée de rendre les ensembles de données plus précis. Il n’y a rien de mal à cela. Sauf que tous ces changements n’aboutissent qu’à une seule chose : abaisser les températures mesurées précédemment pour montrer que le temps était plus frais dans le passé, et augmenter les températures plus récentes pour montrer que le présent est en train de se réchauffer. Cela crée l’illusion de températures toujours plus élevées, correspondant à l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère terrestre depuis le milieu des années 1800, ce qui, selon les défenseurs du réchauffement climatique, est une relation de cause à effet. Plus il y a de CO2, plus il y a de réchauffement.

la fin :

Cependant, il y a au moins quelques signes de progrès. Dans le cas de l’Agence pour la protection de l’environnement, les futurs rapports et études incluront les données et les hypothèses scientifiques sous-jacentes afin que le public puisse les examiner. C’est une façon d’apporter plus d’honnêteté au gouvernement - et d’empêcher les charlatans du climat de ruiner notre nation avec des demandes fallacieuses de taxes sur le carbone et de désindustrialisation de notre économie pour prévenir le réchauffement climatique. Le seul résultat réel ne sera pas une planète plus froide, mais plutôt une pauvreté massive et une baisse du niveau de vie pour tous.