"Je te retrouverai"

roman policier de Laurence Tournay

éditions le Livre d'Actualités

289 pages

novembre 2020

Ce nouveau livre, aussitôt ouvert, aussitôt entamé est très vite lu car l'auteure nous tient dans ses rets...

Volontairement ou pas, le lecteur n'en ressort que dès que la clé de l'énigme est trouvée.

On retouve dans ce sixième roman de Laurence notre équipe de limiers du commissariat de Melun et des paysages connus ou reconnus de l'agglomération et au-delà... jusqu'à Nangis.

Les nouveaux acteurs principaux sont sympathiques, même lorsque nous découvrons leur desseins.

La famille de Marc, chirugien dans le nouvel hôpital flambant neuf de Melun achète une vieille et grande maison qui servait autrefois de centre pour adolescents en rupture ou en danger....

On raconte d'ailleurs, sur cette époque, de curieuses histoires à vous faire froid dans le dos....

Qu'importe !, Marc, sa femme et ses grands enfants, une fille et un garçon tombent littéralement amoureux de ce site.....

Une nouvelle vie commence.

Ce que ces braves gens ignoraient, c'est qu'ils deviendraient les acteurs d'une histoire ténébreuse et quelque peu invraisemblable créée par l'auteure de ce roman !

Tout commence par un accident mortel survenu sur le rond-pont de l'Europe à la périphérie de Melun.

La maman, femme adorée et mère comblée est tuée sur le coup.

Plus jamais la vie ne sera comme avant....

Comment continuer à vivre ?

On redécouvre la maison transformée en lieu d'accueil avec des chambres d'hôte et une famille toujours unie.

Malgré son deuil, elle se lance à corps perdu dans l'hébergement touristique....

L'accalmie est de très courte durée.

On retrouve pas loin d'ici un morceau de cadavre et des personnes disparaissent mystérieusement.

Quel est le rapport entre ces drames et celui vécu par cette famille ?

Le commissaire Delorme enquête et tourne autour de cette grande maison....

Je ne vous en dirai pas plus.

Attendez vous au pire.

Ce polar qui ,comme d'autres écrits de la même main suinte l'anticipation va vous donner des sueurs froides et vous interpelle sur le sens de la vie.

N'hésitez pas à suivre le chemin tracé mais n'oubliez pas d'accrocher votre ceinture de sécurité, vous en aurez bien besoin !

Jean-François Chalot