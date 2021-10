Jean Amadou, mine de rien, mine de rire

.

.

Sylvain, puis-je ajouter à votre article, une pépite que j’ai retrouvé dans mes archives... ce texte dédié à Marianne par Jean Amadou en 1977

.

A MARIANNE

.

« Oh ! Tu n’as pas eu une enfance très facile, tu avais un père autoritaire, militaire de surcroît, qui ne badinait pas avec la discipline. Il voyageait beaucoup, par monts et par vaux... du Québec libre à la mano in la mano... et quand il était à Paris, trop occupé pour veiller sur toi ! Alors, tu allais te faire cajoler par tes tontons.

En as-tu des tontons !... Tonton Debré, un peu sévère, tonton Couve, et même des tontons qu’on t’interdisait de voir et qui, en cachette, te bourraient les poches de bonbons... Tonton Mitterrand et cousin Marchais. Sur le coup de tes onze ans, tu fis une grosse colère et ton papa se retira. Ton tuteur, tonton Pompidou, prit ton éducation en main. C’était un littéraire ; il t’apprit le Français et te parla d’Eluard. Et puis, tonton Pompidou mourut et tu eus un troisième père, un homme versé dans la Finance et qui, jusqu’alors, s’était occupé de tes intérêts. Très différent des deux premiers, plus explicatif, moins casanier... mais tu sortais seule le soir, et il arrive parfois qu’en revenant du bal, tu rencontres à la Grille du Coq ton troisième père qui revient de dîner chez des Français moyens...

Tu as dix-neuf ans, c’est l’âge de toutes les folies et de toutes les illusions, l’âge de tous les rêves et de tous les espoirs... Tu as envie d’être amoureuse et tu ne sais pas encore très bien de qui ? Ce ne sont pas les prétendants qui te manquent et tu as encore jusqu’en 1978, l’âge de tes vingt ans, pour te choisir un fiancé. Le prendras-tu jeune, pour sa fougue ? Le prendras-tu plus âgé pour son expérience ? Avec tous les hommes qui te courtisent, fais la coquette, accepte les fleurs et les dîners... mais ne promets que du bout des lèvres, tant que tu n’auras pas choisi, du fond du cœur. Songes que tu es la cinquième de la famille et que tes soeurs aînées n’ont pas eu des destins faciles. Prends bien soin de toi, Marianne... et tu fêteras encore des dizaines d’anniversaires ! Rien n’est plus fragile dans le monde où nous vivons que les Républiques de dix-neuf ans...

Jean AMADOU, 92-Neuilly.