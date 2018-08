Jean-Michel Jarre, maître mondial du synthétiseur XXL

Salut





Maitre mondial me parait un peu exagéré, disons qu’il a su capter la fibre commerciale, populaire et simplifiée du planant comme on disait à l’époque.

Pour moi les maitres ou ses maitres, sont Tangerine Dream, fondé en 1967 et bien sur Klaus Shultze qui a participé au débuts de Tangerine.

Mais ces derniers étaient moins commerciaux et aussi moins facile d’accès.

Jean Michel Jarre à juste été un peu plus malin, ce qui ne fait de lui un maitre mondial, désolé ...