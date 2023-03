Juge adm : maintien public d’une scène de pédocriminalité, accessible en outre aux mineurs

En Marche vers Nulle Part et en Pensée Unique, on comprend d’autant mieux que « la poursuite d’une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant » constituée par l’exposition d’une image à caractère pédo-pornographique dans l’espace public ne saurait à elle seule suffire à atteindre au sacro-saint principe « Je suis Charlie ! » de liberté d’expression, quand notre magistrature se voit confrontée à d’autres priorités relevant elles directement du crime de lèse-majesté comme « l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et provocation publique à la commission de crime ou délit sans intention » qui, tout le monde en conviendra, sont infiniment plus immorales et scandaleuses !