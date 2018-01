« Jusqu’à la bête »

Lundi 22 janvier 2018 :





France : les très riches toujours plus riches.





« L’an dernier, les 10 % des Français les plus riches détenaient plus de la moitié des richesses, alors que les 50 % les plus pauvres se partageaient à peine 5 % du gâteau. Tout en haut de la pyramide, le 1 % des ultra-riches détenait 22 % de la richesse, contre 17 % en 2007 », pointe l’ONG Oxfam dans son rapport « Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent », publié ce lundi, à la veille de l’ouverture de la 48e édition du WEF.





Le tableau pour la France est très contrasté aux extrêmes. En vingt ans, la fortune cumulée des dix plus grandes fortunes françaises a été multipliée par 12, parallèlement 1,2 million de personnes supplémentaires ont grossi les rangs de la population pauvre.





Dans ce contexte, les 38 milliardaires recensés dans l’Hexagone possèdent désormais autant que les 40 % les plus pauvres de la population.





Et en haut de la pyramide, tout va plus vite. Le nombre de milliardaires français en dollars est ainsi passé de 15 à 38 en onze ans et leur richesse a triplé, par rapport à 2009, pour atteindre 245 milliards d’euros l’an passé.





Ce boom des milliardaires est-il le signe d’une économie florissante ? « C’est d’abord le symptôme d’un système économique défaillant qui enferme les plus vulnérables dans la pauvreté et porte aussi atteinte à la prospérité économique de toutes et tous, comme le reconnaissent de plus en plus d’institutions comme le Fonds monétaire international (FMI) ou l’OCDE », commente Manon Aubry, la porte-parole d’Oxfam France.





Comment expliquer ce phénomène ? En partie, et en partie seulement, par le rôle moteur des entreprises. Plus de 44,3 milliards d’euros ont été reversés l’an passé aux actionnaires par les sociétés cotées sur le CAC 40, c’est trois fois plus qu’il y a quinze ans et un record en Europe, mais 4,1 % de moins qu’en 2016.





« Le taux de redistribution de ces entreprises dépasse désormais les 50 %, contre 33 % au début des années 2000. Dans le même temps, le salaire moyen n’a augmenté que de 14 % en France », note l’étude.





A la Bourse de Paris, trois valeurs se distinguent particulièrement : Total, Sanofi et BNP qui, à elles seules, ont versé le tiers des dividendes du CAC 40 en 2017. Sanofi et Total figuraient déjà dans le top 10 des entreprises mondiales qui ont distribué le plus de dividendes en 2016.





Ces géants de la cote ne se montrent pas généreux qu’avec leurs actionnaires, elles le sont aussi avec leur PDG. Le n° 1 de Sanofi « gagne ainsi en moins d’une journée le revenu annuel moyen d’un français. Il faudrait 11.674 années à un salarié du textile au Bangladesh pour gagner ce que gagne en une année le PDG de Carrefour, où sa marque Tex produit une partie de ses vêtements », note l’étude.





https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0301179932410-france-les-tres-riches-toujours-plus-riches-2146955.php