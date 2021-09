Kalamata, et l’on entend toutes les sonorités de la langue grecque !

@cyrus

la Grèce ancienne c’était aussi l’Asie Mineure (Byzance devenue Constantinople puis Istanbul et les côtes orientale et méridionale de l’actuelle Turquie), la Crète et la région d’Alexandrie en Egypte (les racines culturelles), Catane, Syracuse et Agrigente en Sicile (les foyers scientifiques), Phocée devenue Marseille, Raguse devenue Dubrovnik, etc.

Se représenter la Grèce antique réduite au territoire du pays qui prote le même nom actuellement est une hérésie due à l’enseignement de l’histoire qui présente Sparte et Athènes comme des matrices alors que ce n’étaient que des cités parmi d’autres, et pas celles qui ont laissé l’héritage le plus important dans notre propre culture.