Karl Lagerfeld et la chatte de l’empereur

@Sylvain Rakotoarison

Vous vous insurgez de cette phrase de Karl Lagerfeld, je cite : "« Je vais dire une horreur. On ne peut pas, même s’il y a des décades entre, tuer des millions de Juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. »

On ne peut pas néanmoins nier que les allemands ont installé Hitler au pouvoir par un vote démocratique, et que tous ceux des Allemands qui ont voté pour Hitler ont effectivement tué des millions de juifs par personne interposée, en quelque sorte.

On ne peut pas non plus nier que de nombreux versets du coran, ainsi que de nombreux haddits sont des textes violemment antisémites, il suffit de les lire. Et on ne peut pas non plus nier que une très forte minorité de musulmans voire une majorité, détestent les juifs et sont leurs pires ennemis, tout simplement parce que ces musulmans respectent les enseignements antisémites de leurs textes religieux. Ceci a été attesté par plusieurs sondages en Europe et dans le monde.

On ne peut pas non plus nier le fait que la vague migratoire qui a submergé dernièrement l’Allemagne et l’Europe était constitué d’une immense majorité de musulmans.

Donc, même si la phrase de Lagerfeld fait une généralisation un peu excessive ( certains allemands ne votèrent pas pour les nazis, certains musulmans ne sont pas antisémites ), il n’en reste pas moins qu’elle est essentiellement réaliste sur le plan du résultat : l’importation d’un grand nombre de nouveaux musulmans en Europe a abouti à une nette aggravation de la fréquence des actes antisémites ....mais aussi des actes antichrétiens ( voir l’épidémie récente de dégradations volontaires d’églises. )