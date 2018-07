Karl POPPER et le problème de la certitude

Karl Popper écrit dans La connaissance objective : « Presque tout est faux dans la théorie de la connaissance du sens commun. Mais l’erreur centrale, c’est peut-être le présupposé selon lequel nous serions engagés dans ce que Dewey appelait : la quête de la certitude. C’est ce qui conduit à isoler les données, ou éléments, ou “sense data”, ou impressions des sens, ou expériences immédiates, pour en faire le fondement assuré de toute connaissance. Mais ces données ou éléments sont bien loin de jouer ce rôle : ils n’existent même pas du tout. Ce sont les inventions de philosophes optimistes, qui se sont arrangés pour les léguer aux psychologues » (Karl Popper, 1991, p. 123). Puis : « (. . . ) la théorie du sens commun est conduite à accepter un certain critère de la connaissance “donnée” (relevée ?) ; elle est conduite à invoquer les données sensibles, ou “sense-data” ; ou l’impression que donnent certaines connaissances d’être immédiates, ou directes, ou intuitives. C’est la pureté de son origine qui garantit que la connaissance est exempte d’erreur, et donc que son contenu est pur. (. . . ) L’impression de “direct” ou “d’immédiat” (...) n’est qu’apparente : ce n’est qu’un autre aspect de la régularité et de l’efficacité miraculeuses de leur fonctionnement ; en fait, ils fonctionnent plutôt d’une manière extrêmement indirecte, en ayant recours à de nombreux mécanismes de contrôle intriqués entre eux et incorporés dans le système. Il n’y a donc rien qui ressemble à une certitude absolue dans tout le champ de notre connaissance » (Karl Popper, 1991, p. 141).

Si un individu se cogne contre un réverbère ou s’il entre en contact avec du feu, il dira qu’il a la certitude de s’être cogné ou de s’être brûlé, surtout s’il fut en présence de témoins, et de surcroît, ces témoins penseront qu’il est fou s’il prétend qu’il n’en est pas certain. Seulement cette « certitude » est toujours relative à la situation. De quoi cette situation dépend-elle ? Elle dépend des possibilités de mesure exacte des perceptions et des sensations éprouvées. Rappelons qu’il n’existe aucun moyen pour définir a priori ou même a postériori une mesure parfaitement exacte de quoique ce soit. Nous pouvons certes avoir un excellent niveau de précision sur la connaissance et la sensation de douleur comme celle d’avoir être brûlé, ou sur l’acier des réverbères, mais nous ne pouvons être absolument certains de leur mesure exacte donc en avoir une connaissance exacte (que ce soit pour l’acier des réverbères ou nos sensations). L’acier qui constitue le réverbère est très bien connu scientifiquement, mais par conséquent toujours selon des théories au moins logiquement réfutables donc incertaines. Les gens s’accordent tous volontiers sur le fait que tous les objets usuels, nos perceptions courantes, la majorité de nos actions journalières sont à bon droit qualifiables de « certaines » par nous tous.

Nous soulignons encore qu’il ne nous viendrait pas à l’esprit de contester à une personne la certitude d’une action aussi simple que celle de couper une pomme en deux avec un couteau par rapport à tout ce qui compose cette action et son résultat. Mais, comme nous l’avons écrit plus haut, nous sommes dans l’immense majorité des cas de nos vies courantes dans la situation où nos seuls instruments de perception et de mesure sont nos représentations, nos habiletés, nos compétences, et nos organes sensoriels.



Un scientifique ne contesterait pas à un individu qui vient de lancer un javelot sur un terrain d’athlétisme, qu’il fut sur un terrain d’athlétisme, qu’il tenait un javelot, et qu’il l’a lancé. Cependant, il pourrait étudier avec des appareils de mesure assez précis l’acuité visuelle du lanceur, sa réelle perception de l’aire de lancer par rapport à l’ensemble du terrain et aussi par rapport à d’autres lanceurs ou à ses propres estimations ; et il pourrait également faire des comparaisons entre l’estimation du moment du lâcher du javelot par rapport à la pose des derniers appuis du lanceur avec d’autres lanceurs ou avec ses propres estimations subjectives. Bien entendu, le fait qu’un javelot quitte la main de tout lanceur lorsque celui-ci effectue une action particulière avec sa main, ou que tout objet tenu dans une main s’en écarte si la main le lâche est généralement admise comme certaine par celui qui n’a aucune visée scientifique. Mais ce qui ne peut l’être c’est la précision avec laquelle nous sommes capables de mesurer y compris les actions les plus évidentes et les plus simples.



Ce qui paraîtra donc inopportun et spécieux dans cette démonstration c’est cette association entre la perception des faits les plus simples et évidents (lâcher un objet, etc.) et la tentative de mesure de cette perception et des faits associés à partir de procédés dont ne dispose pas naturellement l’individu pour prétendre qu’il n’y a aucune certitude ou qu’elle n’est toujours que « métaphysique ». Autrement dit, qu’il est absurde de dénier le droit d’être certain d’avoir lancé un objet sous prétexte qu’un niveau de précision dans la mesure des caractéristiques de l’objet, de l’amplitude de notre geste, et de toute autre sensation ne peut jamais atteindre l’absolu. Le problème est que si l’on prétend être certain (donc en excluant tout niveau d’imprécision aussi infinitésimal soit-il) des caractéristiques physiques d’un javelot de 800 grammes, alors, cela implique aussi que nous prétendons non seulement à la certitude sur les connaissances acquises sur ses caractéristiques physiques mais également sur celles au sujet de toutes les conditions environnementales risquant de les influencer (par exemple, une température suffisamment élevée de l’atmosphère) ; ceci impliquerait ensuite que tous ces champs de connaissances ayant atteint des niveaux de précision absolus, il deviendrait inutile de poursuivre la recherche scientifique dans leurs domaines.

En conclusion, il n’y a que dans nos convictions personnelles que nous pouvons être « absolument certains » (Karl Popper, 1973, p. 286) parce que les situations de la vie courante et leur fréquente habitude où nous sommes seulement équipés de nos représentations et de nos organes sensoriels sont le plus couramment exemptes de préoccupations liées à l’évaluation de niveaux de mesure qui les dépassent. Il n’y a guère que l’activité de recherche scientifique alliée à une analyse plus outillée de ces problèmes qui puissent nous éclairer sur le fait que la certitude n’est qu’une illusion. À la fin de La logique de la découverte scientifique, Karl Popper nous met en garde au sujet de la certitude : « Avec l’idole de la certitude (qui inclut celle de la certitude imparfaite ou probabilité) tombe l’une des défenses de l’obscurantisme, lequel met un obstacle sur la voie du progrès scientifique. Car l’hommage rendu à cette idole non seulement réprime l’audace de nos questions, mais en outre compromet la rigueur et l’honnêteté de nos tests. La conception erronée de la science se révèle dans la soif d’exactitude. Car ce qui fait l’homme de science, ce n’est pas la possession de connaissances, d’irréfutables vérités, mais la quête obstinée et audacieusement critique de la vérité » (Karl Popper, 1973, p. 286–287).

Ce qui suit maintenant, n'est rien d'autre qu'une partie du billet que nous avions récemment publié sous le titre « Christine Angot et ses problèmes avec les mots ».

En ce qui me concerne, je ne suis pas un scientifique, je suis le "vous-et-moi", un homme de la rue, le commun des mortels, comme l'on dit.



Donc, comme tout le monde, ici bas, je ne peux, que je le veuille ou non (...) me passer de la notion d'évidence.



Par exemple, (et je vous prie de m'excuser encore, cher(e)s récalcitrant(e)s éclairé(e)s pour la faible profondeur de mes propos), il est évident pour moi que c'est moi qui ai écrit ce texte, ou que je possède un ordinateur, une voiture, que je marche sur mes deux jambes, etc., etc., bref, toutes choses de la vie courante. Si je disais à quelqu'un qu'il n'est pas du tout évident que je tiens devant lui tel ou tel autre objet, je comprendrais tout à fait qu'il doute de ma santé mentale, et j'en douterais aussi à son endroit.



Tout ceci signifie pour moi que, bien que m'étant informé de l'épistémologie de Karl Popper, et de quelques éléments de la logique, et bien, moi aussi, j'ai tendance à vivre avec le mode de pensée, que Popper qualifiait de "sens commun" !... Mais, je dois dire, sur de moins en moins de sujets.

Cependant, la connaissance, ou l'accès à la vérité (...) par la voie de ce mode de pensée, (le sens commun), dévasté par Karl Popper, notamment dans "La connaissance objective", et des arguments remarquables, est une illusion si on le met en concurrence avec la pensée scientifique accompagnée de son "quid juris" : l'épistémologie fondée sur la logique.

Certes, des "impressions", des "sentiments", des déclarations, des propositions, et toutes théories possibles issues du sens commun peuvent, pourquoi pas, initier des conjectures, puis des hypothèses testables dans un domaine scientifique quelconque, mais la pensée scientifique, et sa méthode, ont pour objectif, notamment, de dépasser, et de réfuter, le niveau de "connaissance" issu du sens commun. Ainsi, en faisant un usage éclairé de la mécanique quantique, l'on pourrait fort bien, j'imagine, démontrer qu'il n'est pas du tout certain, que cet ordinateur qui se trouve pourtant en face de moi, soit une certitude absolue

N'étant pas, bien sûr, assez féru de mécanique quantique, je tenterais donc de traiter ce problème avec d'autres arguments, tous issus de l'épistémologie de Karl Popper :

.Certes, je peux tenir un objet dans une main, et me dire, selon la pensée du sens commun, qu'il est "certain" que je tiens un objet. Cependant, toute tentative de mesure parfaitement précise de quoique ce soit dans le monde de la Nature et même dans celui des objets fabriqués par l'être humain, est, rigoureusement et définitivement, impossible. (K. Popper).



.Donc, si une telle mesure est impossible lorsque je tiens un objet, il ne m'est pas davantage possible d'avoir une mesure parfaite qui indiquerait jusqu'à quel point tous les "éléments", (pour dire vite), tous les atomes de l'objet en question, seraient bien, sans aucune exception possible, tous sous le contrôle de ma main ; et même en ce qui concerne tous les "éléments", tous les atomes qui constituent ma propre main...

.Ainsi, une action aussi simple comme celle de tenir un objet dans une main, ou même le lâcher, n'est jamais absolument certaine, ou "absolue", mais toujours relative aux limitations inhérentes à toute tentative de mesure par l'être humain, ainsi que toute machine à mesurer fabriquée et programmée par lui, et aussi sophistiquée, ou "précise" (...) qu'elle soit....



(Mais, admettons un moment que la certitude absolue dans toute mesure soit techniquement possible... Si c'était le cas, alors, cela impliquerait des conséquences pour le moins absurdes :





- Si je pouvais être absolument certain de connaître sans aucune exception d'aucune sorte, toutes les particules qui constituent n'importe quel objet, (de la Nature, ou fabriqué par l'homme), qu'est-ce qui m'empêcherait de posséder aussi la même connaissance pour mes organes sensoriels et mes mains pour saisir n'importe quel objet ?...





- Et comment la seule certitude sur la connaissance de mes organes sensoriels et/ou de mes mains ne pourrait-elle, par conséquent, être nécessairement dépendante d'une connaissance toute aussi absolument certaine de tout ce qui les environne ?





- En effet, en affirmant une certitude sans aucune erreur possible sur la connaissance de mes mains, nous serions obligés d'exclure toute "partie", qu'elle quelle soit de l'environnement qui puisse être ne serait-ce que partiellement incertaine quant aux influences possibles sur mes mains, et cela, à n'importe quel moment dans le temps et dans l'espace, sinon, nous serions obligés d'admettre la relative imperfection de la connaissance de nos mains, eu égard à une méconnaissance possible de l'influence sur elles que pourrait avoir une seule partie inconnue de leur environnement, et, répétons-le, quelles qu'en soient les coordonnées spatio-temporelles !

(Puisque prétendre connaître avec une certitude absolue, implique, qu'on le veuille ou non, le fait de connaître "tout" ce qui concerne l'objet de notre connaissance.

Et ce "tout", ne peut être limité, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il englobe nécessairement toute coordonnée spatio-temporelle. Parce que celui qui limiterait ce niveau de connaissance dans le temps et l'espace ne pourrait donc nier que, logiquement, une partie de sa connaissance peut éventuellement lui échapper, et par conséquent, qu'elle n'est pas certaine, comme il le prétend.

En outre, la connaissance tout aussi absolue de ce qui environne notre objet de connaissance, est bien, elle aussi requise de manière sine qua non. Parce que si l'on prétend posséder une telle connaissance d'un objet quelconque, l'on est obligé également de pouvoir rendre compte de n'importe quel effet sur cet objet, que pourrait avoir n'importe quel autre objet, quel que soit le temps où l'espace : la moindre petite erreur, que ce soit au niveau de la connaissance de notre objet, ou de la prédiction de tout autre occurrence d'objet entrant en contact avec lui, pourrait, en effet, être interprétée comme une méconnaissance au moins partielle de notre objet initial, (et de l'autre).

Et, compte tenu de notre revendication a priori de « connaissance absolue », nous serions totalement privés du droit de plaider qu'une seule erreur, aussi minime qu'elle puisse être identifiée, était due à des conditions initiales d'observation qui n'étaient pas « suffisamment précises », puisque la revendication de la certitude rend responsable tout prédicteur de n'importe quel degré de précision dans les mesures possibles à partir desquelles il doit calculer aussi n'importe quel degré de précision dans les conditions initiales de son projet de description (K. Popper). Nous évoquons, ici, le "principe de responsabilité renforcé" que décrit Popper dans "L'Univers irrésolu. Plaidoyer pour l'indéterminisme" ...).

En conséquence :

- Notre premier argument formulé sous une question peut devenir à présent une affirmation indiscutable : Puisque je connaîtrais exactement de quoi est faite ma main et donc aussi comment sa constitution pourrait réagir à n'importe occurrence de faits issue de l'environnement, cela impliquerait par la même occasion que je connaîtrais tout aussi exactement tout ce qui dans cet environnement pourrait être susceptible d'en influencer la constitution.

- A partir du moment où cette succession de "tout(s)", (liée à une connaissance certaine et absolue), serait enfin ne serait-ce que tacitement impliquée, elle signifierait maintenant que je connaîtrais aussi avec une certitude absolue, non seulement l'origine exacte de tous ces "tout"(s) depuis leurs apparitions, mais aussi leurs fins possibles, avec la même exactitude absolue, évidemment.





- Leurs fins, (leurs disparitions), seraient donc parfaitement connues. Et sur ces disparitions, je ne pourrais justifier d'exclure la possibilité de la connaissance (certaine) dans le temps et l'espace, qu'elles auraient pu donc toutes se réaliser ... exactement au même moment de leurs apparitions (tout comme mes mains, et mes organes sensoriels, d'ailleurs.).





- En somme, un seul individu et tout son environnement, (les deux aussi certainement connus par le premier), ne pourrait seulement réellement apparaître pour exister assez longtemps afin de mettre en oeuvre n'importe quel projet de description, d'explication ou de prédiction ; soit sur lui-même, soit sur son environnement, et soit sur toutes ses relations possibles entre lui et son environnement.



- Dans les "faits", si nous pouvons dire, la réalisation concrète de la certitude dans toute mesure empirique par une créature vivante entraînerait l'impossibilité même de la naissance de cette créature, avant même qu'elle puisse réaliser quoique ce soit de réel.





- Conclusion : Tout projet prima faciae déterministe et absolu ne peut qu'échouer avant même d'avoir pu commencer. Et il ne peut donc exister aucune créature d’aucune sorte qui serait en mesure d'initier un quelconque projet de description de cette nature ; pas plus qu'une quelconque « machine à prédire » qui soit techniquement ou même logiquement possible. Un projet prima faciae déterministe et absolu exclut donc l'existence de toute créature vivante, de toute machine conçue par l'être humain, et même, il faut le souligner, de toute abstraction théorique ou construction théorique à partir de laquelle l'on prétendrait initier des projets de description sur le monde de la Nature, (Nature Humaine comprise). En conséquence, ce type de projet, exclut, d'emblée, la théorie de l'inconscient tel qu'envisagée en psychanalyse en tant que théorie qui serait capable de décrire réellement la partie cachée de l'âme humaine.

