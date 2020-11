Kim Wilde, star pas seulement des années 1980 (1/2)

@Aita Pipi

Il m semble que tu es motard.

Je n’ai rien contre eux sauf que quand on est mougeon, rouler à moto à 80 à l’heure quand on a une machine qui va à plus de 200, ca doit être frustrant.

Mais en réfléchissant un peu, j’ai trouvé la raison de ta motardise

.