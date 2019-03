L’Académie française et la féminisation des noms de métiers et de fonctions.

L’académie française valide l’évolution des pratiques en usage, liées à l’évolution de la société, ce qui est son rôle. Aucune langue n’est figée, et est toujours le reflet de son époque, si l’on écarte les modes passagères (ce qui suppose un temps de retard).

Jusqu’à récemment, les noms de profession étaient associés à la fonction et non à la personne ; idem à l’armée ou le titre exprime le grade et sa responsabilité, et non la personne qui l’exerce.

’ma capitaine’, ’ma colonelle’, ’mon adjudante’ ? ’soldats, soldates, sous officiers, sous officières, officiers et officières je suis fiers de vous’ ... Wait and see