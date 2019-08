« L’Adoption, une histoire d’Amour »

Un témoignage, que je vais essayer d’être ni trop long, ni trop sentencieux ...

Ma femme (mon ex devrais je dire) et moi, après avoir constaté la quasi impossibilité d’avoir un enfant, avons décidé d’adopter. Pourquoi ? c’est très simple ; des enfants sont sans famille, et des familles ne peuvent pas avoir d’enfant ! Ni mon ex ni moi n’étions soucieux de ’la chair de ma chair’. Je suis très fier que nous ayons eu pris immédiatement cette décision plutôt que courir après des traitements médicaux incertains pour avoir ’NOTRE’ enfant !



C’était en 1984. Comme tout le monde, nous pensions que l’adoption était impossible en France, aussi nous sommes nous intéressé à l’étranger. Corée ? elle venait d’interdire l’adoption étrangère à cause de la corruption (engendrée par les étranger adoptants). Vietnam ? idem. Amérique du sud ? totalement corrompue ... Nous avons rencontré quelqu’un qui avait adopté au Sri-Lanka ; il nous a expliqué : il faut faire un cadeau à intel, et à une tetelle, passer par tel avocat ... Pas très enthousiasmant, mais c’était une solution.

Tout dossier d’adoption doit être soumis à la DDAS. « Pourquoi aller à l’étranger, il y a des enfants à adopter en France » .. ; Ah bon ?

Pour être adopté, il faut avoir été abandonné disait M. de LaPalice. Quelles sont les causes d’abandon en France ? La disparition d’une famille dans un accident ? rare de chez rare. L’abandon par les parents ? rare car même les pires des parents, dès lors qu’il écrivent une ou deux cartes postales par an « je pense à toi mon chéri » sont aidés et l’enfant n’est pas adoptable ...

Restent les deux causes principales :

Un enfant très gravement handicapé (un mongolien est faiblement handicapé), par exemple, comme je l’ai vu, un bébé aveugle, sourd et paralysé, trouvé dans une poubelle (en 1985) ... Les parents adoptifs ne sont pas des saints, et comme tous les couples souhaitent un enfants ’normal’.

L’autre cause est religieuse : les jeunes femmes musulmanes, filles mère hors mariage, risquent leur vie et abandonnent leurs enfants, car elles savent qu’ils trouveront une famille. Vous allez me dire « ha oui, les Arabes » ! Mais rappelez vous quel était le sort des filles mères en France avant la contraception et l’autorisation de l’avortement : elles étaient rejetées par leurs familles et considérées comme des putes ; nous n’avons aucune leçon à donner.

Il en est de même pour, par exemple, des femmes marocaines : né hors mariage, un enfant n’a aucun droit ni même existence légale. Si elles le peuvent, elles viennent adopter en France.

Nous avons fait confiance à la DDAS : entre la dépose du dossier et l’arrivée de notre enfant, un beau bébé de trois mois, il s’est passé ... neuf mois !!! Il était semble t’il métis arabe — antillais, c’est à dire pas blanc.



L’adoption de nos jours est de plus en plus difficile, et pourtant il y a de plus en plus d’enfants privés de famille par les guerres. Mais il faut avoir la ’chair de sa chair’ à grands coups de PMA,voire faire engendrer ’SON’ enfant par un malheureuse femme qui sera baptisée ’mère porteuse’ et ne sera jamais reconnue en tant que mère ...

Si vous avez un désir d’enfant et que vous ne pouvez en avoir, offrez une famille à un enfant qui existe et est privé de cet amour familial. Et cela même s’il n’est pas blanc.

J’ajoute que ni lui ni nous n’avons souffert de racisme, et qu’après de très bonnes études, il a une bonne situation.