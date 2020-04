L’« Astrologie » déconnectée du ciel réel, et autres singularités telles que le Serpentaire - treizième signe

Si la curiosité vous venais de découvrir la « carte du ciel » de votre naissance (c'est-à-dire la position des astres, en levant la tête à l'heure, le jour et le lieu où accouchait votre mère) à qui feriez-vous confiance ? Aux astronomes scientifiques ou bien aux « astrologues » ? … Les deux sont censés se référer au même ciel, mais côté astronomie scientifique, vous utiliseriez un site tel que Stelvision ; côté « astrologie », vous utiliseriez un site tel que Astrothème. Les grands curieux entre vous, utiliseraient les deux sites, avec quelques surprises.

Sois Camille, personne née le 22 juillet 1980 à 13h13, à Orléans. L'astronomie scientifique - si elle se mêlait de divination, comme nous verrons que fit la NASA - la donnerait Cancer (position du soleil, transitant depuis les Gémeaux) ascendant Vierge (horizon Est) … :

… tandis que l' « astrologie » la donne Cancer ascendant Balance :

… mais il y a mieux. En effet, sur la première image, le Soleil réel transite entre la constellation des Gémeaux et la constellation du Cancer. Par contre, sur la deuxième image, le Soleil figuré est pour ainsi dire entre les signes du Cancer et du Lion ! Et donc, l'ascendant (le signe montant à l'horizon Est) est réellement Vierge tandis que figurativement c'est la Balance, qui est donnée ! … Or, du point de vue astromantique (divination astrale) ça ne donne pas la même chose, qu'un Cancer premier décan ascendant Vierge, ou un Cancer dernier décan ascendant Balance ! Comment expliquer pareil décalage ?

En l'état, il y a de quoi être sceptique – si vous n'étiez pas déjà dédaigneux, face à la superstition « astrologique ».

Une si vieille histoire ?

Les « astrologues » disent le savoir, à commencer par la si fameuse Élisabeth Teissier : le fait est qu'il n'y aurait aucun problème « astrologique », et que toute l'astromancie accoutumée se porte bien. Dormez bien, braves gens, le signe sous lequel vous êtes nés serait le bon, ainsi que l'ascendant, d'autant plus que dans un thème natal (la synthèse astromantique de votre « carte du ciel ») on se fie essentiellement à la position des planètes en chaque signe et « maison » astrale, c'est-à-dire autant d'autres subtilités plus diverses, dans le système solaire … Malheureusement, la planète Mercure réelle est donnée en Gémeaux, tandis que la planète Mercure figurée est donnée en Cancer ! … et, croyez-le, vous pourriez faire ceci avec n'importe quelles coordonnées de naissance (heure, jour et lieu) au point que ça décale parfois même votre signe (ce point est traité plus bas de l'article).

Vraiment, il y a de quoi être sceptique !

Et pourtant, ça n'empêche toujours pas les « astrologues » de dire que ça ne change rien, et que ce serait une vieille histoire. Une histoire qui date à l'astronome scientifique/« astrologue » (à l'époque, c'était une seule et même chose) nommé Ptolémée. Même le Monde s'y est mis, pour vous dire à quel point c'est une affaire dans laquelle il y a anguille sous roche … c'est que de grands malins de tous les mondes, veulent nous conter à nous autres – pauvres ignares – que, voilà quelques millénaires, Ptolémée et tous les astronomes scientifiques/« astrologues » s'étaient mis d'accord pour baliser les périodes de l'année en 12 signes que nous connaissons : Bélier, Taureau, Gémeaux dans le printemps ; Cancer Lion et Vierge en été ; Balance, Scorpion, Sagittaire à l'automne ; Capricorne, Verseau et Poissons pour l'hiver – avant d'harmonieusement reboucler sur le printemps. C'est que tout cela fait à peu près 12 mois, répartis équitablement, dans un calendrier, en plus de ne pas faire 13, « nombre maudit » selon la superstition monothéiste ! … Et il n'y aurait qu'à partir de ce « balisage commun », délayé des constellations qui l'inspira, que le désaxement progressif de la Terre (la fameuse précession des équinoxes) aurait, de fil en aiguille, décalé les constellations des périodes terrestres identifiés par de vieux signes de pur « balisage commun », pour les commodités …

Dans les milieux de l' « astrologie », et puisque c'est leur fond de commerce, on fait tout pour minimiser l'affaire, c'est 20minutes qui le dit : « Comment les astrologues tentent d'étouffer l'émergence d'un treizième signe du zodiaque », dans un article particulièrement bien écrit. Mais toute la blogosphère « astrologique » cherche à minimiser aussi (par exemple le blog du paranormal et de l'insolite). Vraiment ! du Monde au blog du paranormal, en passant par Élisabeth Teissier, tous les grands malins de tous les mondes, cherchent à faire passer cette espièglerie de la NASA (que rien ne collerait) pour un délire de pauvres cons de superstitieux …

Alors, quand des « astrologues », doublé de gens bien trop sérieux pour être vrais tels que les journalistes du Monde, cherchent à vous convaincre que ce serait vous ! le superstitieux, il y a vraiment de quoi se dire que l'espièglerie est totale. Mais aussi, dans un sens, qu'il pourrait y avoir anguille sous roche …

Enfin, le plus sage dans l'immédiat, c'est d'être sceptique …

Car voici une conversation Facebook que j'ai eue ces derniers jours, sur la base de la carte du ciel réel (sans les informer sur les heure, date et lieu de naissance) sur le groupe Discutons astrologie. Le logo « main faisant salut » signifie que je suis nouveau ; le logo « bouclier écusson étoilé » signifie que mes deux interlocuteurs sont des membres fiables dans le groupe :

Bien que des évaluations restent bonnes au point de vue des heure, date et lieu de naissance, aucun fondement minimum ne peut être avancé : rien de nouveau sous le soleil de cet article. Et, à la limite, c'est à en rester effaré, que malgré des facultés de précision on n'aille pas plutôt vers ce qui s'appelle « l'astrologie sidérale » … qui elle-même ménage cette « astrologie » dite « tropicale » pourtant, pour ne pas se fâcher !

Les arguments « astrologiques » se tirent des balles dans le pied

Comme nous venons de le voir en comparant les deux versions du même thème natal (astronomique scientifique et « astrologique »), les incohérences sont beaucoup plus nombreuses. Ce n'est pas l'argument d'un ancien « balisage commun » qui tiendra la route – à supposer que nous voulions continuer d'y croire, croire à l'astromancie, divination astrale (c'est le postulat de la suite de cet article).

En effet, s'il ne s'agissait que d'un « balisage commun », d'une part, on ne voit pas pourquoi les « astrologues » continuerait d'interpréter la position des planètes et des « maisons » dans chaque signe (ci-dessus, Mercure en Gémeaux réel – « maison » à calculer encore – ou en Cancer figurés, maison IX – concernant les voyages, les conceptions élevées et abstraites, la spiritualité, l'étranger). Non seulement les maisons figuratives procèdent d'un découpage arbitraire de l' « astrologie » se perdant dans les siècles passés, mais en plus, par-dessus tout, les « astrologues » continuent de fonctionner à travers les signes, qui ne devaient pourtant leur servir que de « balisage commun » ! on croit rêver ! ils se tirent eux-même des balles dans le pied.

À la fin, il faudrait savoir si les signes valent ou non quelque chose, ou bien s'ils doivent bels et bien être relayés aux constellations. Or, s'ils le doivent – avec en sus ces affaires de « maisons » ancestralement arbitraires – autant dire qu'ils gagneraient à se relayer aux constellations, en étant bons joueurs devant la NASA, à accepter d'une part, l'intégration du treizième signe du Serpentaire – ou Ophiuchus, entre le Scorpion et le Sagittaire (décalant ainsi tout le découpage calendaire au juste du passage du Soleil dans les constellations) ainsi que, d'autre part, l'influence d'un quatorzième signe inconscient du Céto, aux quatre premiers cinquièmes des Béliers … selon nouveau calendrier toujours, dont voici les nouvelles périodes :

19 avril-8 mai : Céto-bélier ; 9-14 mai : pur Bélier

15 mai-21 juin : Taureaux

22 juin-20 juillet : Gémeaux

21 juillet-10 août : Cancer

11 août-16 septembre : Lion

17 septembre-31 octobre : Vierge

1 novembre-23 novembre : Balance

24 novembre-29 novembre : Scorpion

30 novembre-18 décembre : Serpentaire

19 décembre-20 janvier : Sagittaire

21 janvier-16 février : Capricorne

17 février-12 mars : Verseau

13 mars-18 avril : Poissons

En toute plausibilité – à supposer que nous voulions continuer d'y croire, croire à l'astromancie, divination astrale (c'est le postulat de la suite de cet article) – le passage des astres de notre système est catalysé par chaque constellation de fond (aura de l'astre lui-même : planète, soleil ou lune, etc.) qui elle-même est mobilisée déjà par l'imaginaire collectif de l'humanité. Or, l'astromancie est une croyance universelle, bien qu'elle ait des variétés indéfinies et subtiles. Mais en définitive, entre l'imaginaire collectif de l'humanité, les constellations, et la catalyse des astres de passage, le plus plausible est qu'il y ait proaction-rétroaction entre le microcosme terrestre et le macrocosme astral, comme en effets loupes via le prisme de l'astre, entre la constellation et notre mère-terre.

À partir de là, on se dira que, si on change l'imaginaire collectif, on changera la proaction-rétroaction entre le microcosme terrestre et le macrocosme astral. Eh bien, en théorie, oui. Mais en pratique, il se peut aussi bien que l'imaginaire collectif de l'humanité n'ait pas été inspiré de la sorte pour rien par le macrocosme astral, à son niveau microcosmique terrestre ! … Où il y a au mieux interactivité – et après tout l'astromancie évolue avec son temps ! – au « pire », il existe une magie chaosmotique (chaos-cosmos-osmose) qui nous inspire spirituellement. Ce serait donc en transformant le chaosmos, qu'on transformerait quelque chose à l'astromancie …

Pour ma part, et comme souvent il arrive que la voie soit médiane, si je devais parier au-delà de mon scepticisme (tout cela reste un jeu de l'esprit) j'opterais pour la théorie d'une interactivité limitée. C'est-à-dire que ça évolue avec son temps (voire avec d'improbable « travaux interstellaires » à cette échelle, relevant de la pure science-fiction) tout en étant conditionné par … les lois de la (sur)nature. Un peu comme toujours et avec tout, en fait.

Re-calcul du statut des « astrologues » actuels …

Toute « l'astrologie » actuelle ne veut pas reconnaître le Serpentaire, et assène qu'au fond ce signe ne serait qu'une variante du Scorpion, avec lequel il partage une partie de la bande zodiacale (circuit du soleil et degrés alentours). Selon ces « astrologues », il faudrait se fier à la « tradition » qui n'intègre pas la précession des équinoxes depuis Ptolémée (désaxement de la Terre), c'est-à-dire rester calé sur un ciel vieux de deux-trois millénaires, de simple « balisage commun » … où ces mêmes « astrologues » prétendent qu'au fond, les astres n'ont rien à voire dans « l'astrologie », mais que seules les périodes terrestres comptent vraiment, tandis qu'on aurait fait que projeter nos lubies dans le ciel. Les signes n'auraient rien à voir avec les constellations … Sont-ils des « astrologues », alors ?

La vérité, c'est que ce ne sont plus que des « périodomants symbologiques », qui ont renoncé à reconnaître la puissance des correspondances entre le microcosme terrestre et le macrocosme astral … Inversement naturellement, on peut dire que l'intégration récente du Serpentaire ruine tout simplement la valeur de « l'astrologie », qu'elle soit réellement astromantique, ou tout simplement une « périodomancie symbologique ». Il y a de quoi être sceptique, et je le suis au premier chef. Mais le jeu de la divination, de l'inspiration astrale, de l'oracle, est bien trop croustillant, en ce qui me concerne … Derrière quoi, il faut ajouter que tout un chacun peut avoir un petit rapport définitoire, identitaire, coutumier et chéri, avec la superstition de son signe. Sinon, même en fin de journée, pourquoi lirions-nous l'horoscope, pour dire « qu'il s'est trompé » ?

Bref, à la fin, dans cette connaissance non-scientifique mais culturelle, restons sérieux une seconde, après tout, et intégrons l'astronomie, qui mériterait le titre d'astrologie au même titre qu'on parle de biologie (par exemple), tandis que « l'astrologie » devrait s'appeler astromancie, donc, voilà tout, avec ses chapelles : chapelle coutumière, de l'astromancie à 12 signes (« périodomancie symbologique ») et chapelle astronomique, de l'astromancie à 13 signes (véritable « astrologie » au sens où elle se réfère aux constellations, « constellomancie » forcément « symbologique » parce qu'elle présuppose une correspondance entre le microcosme terrestre et le macrocosme astral).

Il faut bien appeler un chat, un chat, pour être bien franc, et ne pas frimer avec son fond de commerce.

Annexe 1 – Description du Serpentaire et correspondances ésotériques

Le Serpentaire est, par excellence, le (la) bénéficieur(se). C'est un signe complexe. Si dans une relation, le bénéficiaire est celui ou celle qui bénéficie des choses, le (la) bénéficeur(se) est celui ou celle qui fait en sorte que d'autres bénéficient des choses. Il y a là un singulier altruisme en vérité, car cette bénéfiction se fait évidemment selon son tempérament propre, à lui, le Serpentaire. En fait, le Serpentaire est un alter-égoïste ! ... Nous conviendrons que ce n'est pas banal ! ... Concrètement, l'alter-égoïsme du Serpentaire se traduit de la façon suivante : il considère tout un chacun comme un alter-ego, ce qui est très généreux de sa part ! mais, à cause de cela même, le Serpentaire prend tout un chacun pour soi-même avant tout !

Tout ceci lui confère un magnétisme certain : comme les serpents, les Serpentaires fascinent ! car les Serpentaires vous enlacent de leur propre soi, ce qui est aussi digne que trompeur ! aussi généreux que cupide ! aussi sage que fourbe ! ... comme les serpents ! ... Or, les serpents incarnent l'animal ambivalent par excellence. Ils sont le Diable selon le monothéisme, aussi bien que des Médecins et des monstres de Connaissance, selon l'Antiquité (le symbole d'Hippocrate) ou selon l'Aire géographique (la sagesse des dragons asiatiques). D'ailleurs, les serpents venimeux témoignent aussi de cette ambivalence : leurs venins, selon usage, trempe et dosage, peuvent servir à soigner (décoction médicinale) ou tuer (poison mortel) ! ... et c'est bien toutes les angoisses contemporaines, devant l'industrie pharmaceutique, au juste.

Bref, en amour, les Serpentaires sont extrêmement jaloux mais pas possessifs, au travail ils sont excellents collaborateurs apparemment mais filous, en matière d'argent prêts à tous les investissements mais bien calculés. Autant dire qu'ils sont économistes dans l'âme, surtout en Ascendant bien placé avec un signe adéquat (Taureau, Gémeaux, Vierge, Scorpion, Capricorne).

Mais il y a autre chose : quand les Serpentaires ne s'adonnent pas allègrement à l'économisme de ce monde (cela dit même à travers cet économisme) ils sont foncièrement en quête d'harmonie. C'est leur tendance à la médication et à la sagesse qui veut cela, quoique cela soit à double-tranchant comme nous l'avons dit, jusqu'à les prendre pour des Malins quand on est monothéiste ... mais il faut bien s'immiscer, développer et tenter des administrations et des conseils, comme tout le monde ! et les Serpentaires peuvent ici s'avérer sidérants, de toute évidence (voilà pourquoi les économistes Serpentaires croient dur comme fer, que l'économisme fait le bonheur du monde).

La bénéfiction de ces bénéficieurs font d'eux-mêmes des bénéficiaires, il est vrai, mais cela peut aussi bien tourner à la fiction dans toutes leurs bonnes factions pourtant (l'enfer est pavé de bonnes intentions). Certes, tout le monde peut se tromper, mais quand c'est un Serpentaire qui (se) trompe, on revient de loin dans l'illusion ! ... de même que, quand le Serpentaire a visé juste, c'est toujours pour la solution ultime, qui rend heureux comme personne.

Ainsi vont les Serpentaires, insaisissables, or qu'on ait refoulé leur signe depuis deux-trois millénaires qu'il est entré dans la roue zodiacale, est une grave erreur des monothéistes. Les monothéistes, comme tous ceux qui ont peur des serpents, refoulent cette ambivalence, parce qu'ils sont tendanciellement paranoïaques. Or, justement, refouler le serpent ne sert à rien, sinon à inférioriser les femmes comme « toutes tentatrices » (on sait quelle place les serpents tiennent dans leur inconscient) mais c'est une grave erreur dont on paie toujours le prix aujourd'hui, alors que dans l'Antiquité et dans d'autres Aires géographiques, les femmes peuvent prendre une digne envergure (chez les Celtes et leur dieu-cerf Cernunnos aux deux serpents, ou bien chez les Anciens Américains du Nord). Quant aux hommes en vérité, refouler le serpent revient à se priver de « leur part féminine », comme on dit, et pour tout dire à pratiquer sur eux-mêmes l'auto-castration.

A noter là, que le latin anguis, qui donne autant anguille que angoisse, signifie serpent. Les Serpentaires sont au fond des signes angoissés, qui suscitent l'angoisse. Mais c'est précisément pour cela, parce qu'ils angoissent et suscitent l'angoisse, qu'ils font tout dans leur existence pour y remédier. Et qu'ils sont bien placés pour y remédier, quand ils parviennent à se comprendre eux-mêmes et les autres réellement, au-delà de leur « alter-égoïsme ».

Constellation : Serpentaire - ou Ophiuchus.

Le Serpentaire et ses ascendants : lien.

Tout signe, ascendant serpentaire : lien.

Planète : Mercure.

Genre : Hermaphrodite.

Élément : Ether - ou Æther. Il y a là une singularité, les autres signes se répartissant équitablement entre les quatre éléments accoutumés depuis Aristote. Mais en dehors de la coutume nord-atlantique, l'élément du Serpentaire pourrait être le Bois, selon le cycle des transformations asiatique, qui réfère aussi à la connaissance druidique (dr-wid, les très-savants, où dru sonne aussi comme bois, référence à l'arbre cosmique). L'éther est comme la sève du monde, et flue ainsi que se déplacent les serpents.

Plante : Serpentaire.

Animal : Serpentaire.

Métal : Fer.

Minéral : Onyx.

Couleur : Noir ou rouille, comme l'onyx ou le fer, « l'Âge du Fer » auquel est associé l'avènement du Serpentaire dans la roue zodiacale. Il s'agit aussi de la monnaie. Et, aussi étonnant cela soit-il, la monnaie (« l'or ») symbolise la Conscience, autre forme de Richesse bien plus importante. C'est la connaissance qui surmonte l'anamnèse métempsychotique des réincarnations dans le druidisme (la connaissance d'Ancienne Europe). Le Dits-Ater celtique ou le Tuisto dane, dieu père des humains, est dieu des morts et des renaissances, souterrain comme un dragon couve son or. Mais c'est un trésor terrible comme la rouille ferrugineuse. D'où l'association à la planète Mercure, aussi. À noter que le sexe féminin, réfère évidemment à la Terre-Mère, souterraine aussi : le Serpentaire est hermaphrodite, pas étonnant qu'explose la « métrosexualité transgenre », actuellement que l'influence monothéiste se relâche dans la civilisation nord-atlantique.

Arcanes : 2 - la Papesse, 5 - le Pape, et 15 - le Diable, qui font …

Numéro : ... 22, une perfection (et, comme chacun sait, la perfection est aussi utopique que dystopique). Le Serpentaire est l'Ombre du monothéisme, qui lui-même croyait pouvoir le refouler. Mais c'était se laisser inconsciemment animer par le serpent : les monothéistes ne comprennent pas le totalitarisme de leur « bonté » insidieuse.

Rune : wyrd, la rune sans symbole qui accentue les autres avec la force de Voten (Woden, Wotan, Odin) inventée* après les antiques runes. C'est aussi la rune qui laisse une chance à chacun, donc qui le livre à lui-même ! ... pas étonnant que le libéralisme règne civilement, à l'heure du Serpentaire.

Théories du complot : les « Annunakis » et les « Reptiliens ».

Quoi d'étonnant, à ce que des personnes stressent-paniquent, à partir des anciens dieux mésopotamiens, depuis lesquels furent inventés les monothéismes ? ... Car les monothéismes, en retour, refoulent le serpent. A partir de là, tous les fantasmes de domination par des reptiles depuis la Mésopotamie sont permis, mais c'est d'hallucination collective à cause desdits monothéismes (on est toujours un peu monothéiste dans l'âme, même quand on n'est pas croyant, quand on s'imagine les « Annunakis » et les « Reptiliens » dominants le monde, à s'en terroriser comme les vieux contes du Chaperon Rouge).

Ceci étant, les Serpentaires sont évidemment aux prises avec leurs volontés de puissance, comme « sophocratique », à qui fera preuve de la plus grande sagesse, en remédiant à leurs angoisses existentielles, surtout chez les Serpentaires ascendant Serpentaire. Reste que ça n'est jamais aussi manichéen que dans une théorie du complot … d'autant plus que d'autres signes expriment leurs volontés de puissance politiques aussi (au hasard, les Lions).

Tout ce beau monde (pas forcément Serpentaire) est donc corrompu par un supplice de Tantale envers le pouvoir, avant tout, du haut en bas de l'échelle sociale. Et, à ce jeu, le plus singulier, c'est que les Serpentaires ne sont pas les plus dupes - ils n'y participent donc pas forcément, du moins probablement pas dans des termes frénétiques. Et on peut même supposer que des Serpentaires au bas de l'échelle sociale, sont de grands théoriciens du complot, car ils ont plus d'imagination que la moyenne, pour remédier à leurs angoisses. C'est comme ça …

