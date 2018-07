L’auteur Pabloemma signe un nouveau roman

Pabloemma a dû se surpasser sinon comment comprendre que ce jeune auteur camerounais parvient à raconter la tristesse avec la joie. Dans un roman de 212 pages intitulé « Corneille l’enfant disparu du génocide rwandais », il retrace le parcours difficile parsemé de dédales, de morts de sang et de sueur du chanteur à succès Corneille. Un rwandais rendu célèbre par ses textes qui mêlent harmonieusement amour et fois au lendemain de chaque chaos de notre vie, par son questionnement subtil de la vie, mais aussi par sa voix très sympathique.

En réalité, ce livre n’est pas une fiction sortie de la tête enfiévrée de l’auteur. Il s’agit plutôt d’une histoire vraie. Celle d’un garçon rwandais qui a vu sa vie se faire marquer au fer rouge par la guerre. Une guerre qu’il n’avait jamais désirée mais qui s’est imposée à lui. Une tragédie, voire un pogrom qui à conduit a l’assassinat crapuleux de son père, la disparition de sa mère. Comme son père, ses trois frères trépassent aussi. Le comble pour un seul homme. Le destin épargne ce dernier. Le sort le voulait vivant pour une raison qu’il a dû chercher pour faire le deuil des siens. Mais avant cette quête surréaliste, le jeune corneille se vit enlever de son Rwanda natal. Il est conduit aux États-Unis, son premier pays d’accueil.il s’intègre vite, la douleur lui a appris à survivre et à se dépasser.

C’est se qui implique que Corneille soit devenu chef d’entreprise au pays de l’oncle Sam, au pays où tout est possible. Mais malgré ce statut de patron, Corneille est en guerre avec lui-même. Et il sait que cette bataille qui se joue en lui va persister s’il ne fait pas le deuil des siens, s’il ne renoue pas avec son passé, s’il ne se réconcilie pas avec sa terre.

La mère de Corneille

Un jour, une femme inconnue se présentera à lui sous l’identité de maman. Quand cette dernière lui a rappelé son nom, son village, natal et son âge, elle lui arracha sa confiance. Ce nouvel épisode apaisera peu à peu son chagrin. Ainsi, il décida de nouer une relation mère-fils avec cette inconnue qu’il apprenait à connaitre. Une expérience loin de tout repos. Elle sera même chaotique.

La question est : quelle est donc cette femme qui se fait passer pour la mère du jeune Corneille ? C’est dans la réponse à cette question que ce roman trouve tout son sens. Pabloemma veut à travers ce roman (en course pour le prix Amazon 2018) interroger ces relations entre ascendants et descendants qui appartiennent à se connaitre. La vie et l’expérience de Corneille sont un précieux champ d’expérimentation pour cet auteur audacieux, qui a choisi de s’attaquer à un problème émotionnel important, mais aussi à une histoire complexe.

En effet, l’auteur tient à sa trame du génocide rwandais de 1994 qui est selon lui l’une des histoires les plus sanglantes qu’il n’ait jamais écouté.C’est à ce titre qu’il décide d’habiller cette histoire pour en faire un roman, un véritable thriller aux thèmes contemporains.Pour rappel, Pabloemma est un auteur poète et interprète. Il participe en 2008 à la l’édition du grand prix national de poésie dénommé « patrice kayo » c’est certainement à juste titre que la critique voit en lui (l’une des meilleures promesses de l’écriture au Cameroun.)