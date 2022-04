« L’Avare » de Lilo Baur en métaphore bancaire ironique à La Comédie Française

Dès sa première relecture de L'Avare sous l'incitation d'Éric Ruf, Lilo Baur perçut l'angle scénographique qui la dirigerait, il s'agirait en l'occurrence d'une pelouse verte en pente douce entourée de montagnes à l’arrière-plan avec, pour l'agrémenter, des joueurs de golf en compagnie de leurs voiturettes électriques, synthétisant ainsi les marqueurs ostentatoires de la grande bourgeoisie dont son pays natal, La Suisse, est adepte.

Mais au-delà, bien entendu, ce sont les banquiers dont elle en stigmatise l'entrisme ainsi que l'indifférence totale à l'égard de ce qui est hors du club.

C'est donc dans ce schéma clanique que la metteuse en scène pourrait susciter d'éventuels récalcitrants à une vision un tantinet critique du territoire Helvète quand bien même qu'il faille comprendre cette métaphore à l'échelle de la planète.

En tout cas, elle a décidé de nous faire rire avec Molière mais également avec un malicieux décalage ambiancé situant l'enjeu juste après la seconde guerre mondiale à une époque où il semblerait que l'outrance et le ridicule pouvaient ne pas tuer.

En choisissant Laurent Stocker pour le rôle d'Harpagon, elle savait que le comédien monté sur ressorts saurait donner à cette comédie toutes les couleurs d'une truculence qui ravit et d'un burlesque qui subjugue.

A la manière de Louis de Funès, dans ce même emploi, moulinant ses bras pour méduser l'interlocuteur, le comédien du Français, lui, utilise prioritairement ses jambes pour sautiller, bondir et rugir d'effarement hystérique.

Force est de constater, néanmoins, que cet avare ainsi personnifié ne cherche pas à déclencher l'antipathie du spectateur tant on ressent à quel point il est victime de ses propres pulsions et de ses démons récurrents.

Il s'agit à ce stade paroxysmique d'une véritable pathologie que l'on peut considérer comme une étrangeté phénoménale voire même éprouver de la compassion pourvu que soi-même l'on ne soit pas l'objet de ses foudres et de ses injustices.

Ce qui, de toutes évidences, ne sera pas le cas de ses enfants, de leurs prétendants et de sa domesticité qui, néanmoins tous, avec un peu de ruse, finiront pas avoir gain de cause, au moins en ce qui concerne leurs amours en échange des retrouvailles du thésauriseur avec sa cassette un temps subtilisée et que Lilo Baur évaluera, en clin d'œil actualisé, à la somme de 350.000 euros à défaut de Francs suisses.

Si le maniérisme des personnages qui évoluent autour d'Harpagon n'hésite pas à se teindre de surréalisme tout en les différenciant pleinement les uns des autres, c'est bel et bien la performance de Laurent Stocker qui, en affichant un ton et un style délibérément saugrenus, mène le bal au diapason de l'esprit et l'humour de Molière servis de facto jusque dans des retranchements les plus inattendus.

C’est ainsi que la discrète Elise (Elise Lhomeau), l’ingénue Mariane (Anna Cervinka), l’entremetteuse Frosine (Françoise Gillard) s’acoquinent pour le meilleur, à défaut du pire redouté, avec le tacticien Valère (Clément Bresson), le lunaire Cléante (Jean Chevalier), le rusé La Flèche (Jérôme Pouly) ainsi que le subtil Maître Jacques (Serge Bagdassarian) pour amener Harpagon à devoir limiter ses ambitions à son unique obsession existentielle « sa chère cassette » !

Le public prend beaucoup de plaisir à apprécier le jeu des comédiens d'autant plus qu'il ne peut s'empêcher de s'esclaffer comme s'il était à guignol.

Eh oui, cela fait vraiment du bien à tout le monde de rire de bon cœur à La Salle Richelieu !



