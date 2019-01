« L’énigme Montefeltro, la vérité sur les Médicis » de Marcello Simonetta

Pour vous faire oublier nos tristes temps modernes le temps d'un livre, voici “L'énigme Montefeltro” ou la vérité sur les Médicis, écrit par Marcello Simonetta, le descendant en ligne directe di Cicco Simonetta.

Cicco Simonetta a été le Secrétaire Ad personam au service des Sforza pendant cinquante ans, puis régent du duché de Milan au temps de la tentative d'assassinat de Laurent le Magnifique en 1478 lors du complot des Pazzi.

Cinq cent ans après, l'historien italien florentin réussit à décoder une lettre chiffée de Federico da Montefeltro, duc d'Urbin, adressée au pape Sixte IV. La vérité dissimulée pendant des siècles éclate ainsi au grand jour, à savoir, un accord passé entre le pape (et pas seulement) et le duc d'Urbino pour assassiner les Médicis, Laurent et son jeune frère Julien, renverser le gouvernement de Florence et occuper la ville. Cette lettre déchiffrée nous révèle l'ampleur d'un complot qui a changé à jamais l'histoire de l' Italie.

En digne descendant de Cicco Simonetta, le cryptographe qui a codé la lettre, Marcello Simonetta réussit à déchiffrer cette lettre en ayant recours au traité sur l'art du décryptage que son ancetre avait écrit 500 ans auparavant. Après cinq semaines d'un complexe travail de déchiffrement, notre auteur en vint à bout et put exposer au grand jour l'un des évènements les plus controversés de la Renaissance italienne.

Marcello Simonetta écrit : “ Ce fut un moment très émouvant, car l'élucidation du code a confirmé toutes les preuves indirectes que j'avais réunies sur la participation ambigue du duc d'Urbino à la conjuration des Pazzi”.

L'auteur nous raconte avec une foison de détails passionnants cette machiavélique intrigue historique et comment les fresques de Sandro Botticelli dans la Chapelle Sixtine ont servi de toile de fond à la vengeance des Médicis contre leur ennemi mortel le pape Sixte IV.

L'auteur :

Né à Pavie, Marcello Simonetta est un historien italien qui vit à Paris, où il enseigne l'Histoire et les Sciences Politiques entre l' American University of Paris et Sciences Po. Il est l'auteur de la trilogie sur les Médicis : “L'énigme Montefeltro” (2008), “Volpi e Leoni” (2014), “Catherine de Médicis” (2018).

