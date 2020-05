L’Éon européen, des « origines » à nos jours

Quand on plonge notre regard dans le lointain passé de l'espèce humaine, on tombe sur des primates. Peut-on vraiment se projeter en eux ? … Nous y songeons penauds. Tout au mieux, nous nous disons que nous sommes des animaux parmi les animaux, à la manière animaliste voire antispécite : de grands singes suréquipés, en somme. Comme quoi, l'équipement fait beaucoup de choses ! … Nous pourrions définir l'humain ainsi : l'animal équipé. Infaillible ! Car les autres animaux n'ont pas d'équipement.

Nous correspondons au fameux mythe grec antique : il ne restait plus aucun avantage spécifique pour les humains à Épiméthée l'étourdi – frère de Prométhée le prévoyant, – car ils furent distribués aux autres animaux (pelages, écailles, griffes, crocs, muscles, branchies, etc.). Ainsi Prométhée chercha le feu divin contre la volonté des dieux, et fut puni pour que les humains développent leurs équipements ... Merci Prométhée ?

Le feu permet de cuir nos aliments bien sûr, mais aussi de forger du métal, après l'avoir plus ou moins extrait de la pierre aux mines, à la sueur de notre front, dans de hauts fourneaux. Ces mêmes hauts fourneaux désormais, brûlent le bois et le charbon à grands feux, quand ils ne sont pas alimentés au nucléaire, pour générer notre électricité. Celle, au hasard, de nos micro-ordinateurs téléphoniques tactiles de poche …

Mais revenons dans le temps côté européen, à l'époque où la population du continent commence à s'homogénéiser. C'était après les potentiels flux africains d'homo sapiens (à supposer que l'homme ne vienne pas d'Europe avec graecopithecus) qui se croisèrent à homo neandertalsis, et qui donnèrent la population archaïque des chasseurs-cueilleurs mésolithiques voilà encore 12.000 ans e.v.* (1) ...

Vraiment, en dehors des cavaliers hunniques au IIIème siècle e.v., des cavaliers sarrasins au VIIIème siècle e.v. et des migrants afro-orientaux du XXème siècle e.v., il y a surtout des flux intra-continentaux et de légers flux inter-continentaux réguliers. Mais « le type européen » « blanc » (ou assimilable) s'est formé à partir de là (2).

« Là », c'est-à-dire voilà quelques 7/6.000 ans e.v., après que la population de chasseurs-cueilleurs mésolithiques se soit croisée avec une vaste population de cultivateurs anatoliens, ainsi qu'une population de pasteurs yamnayas : ce sont nos trois mânes génétiques, absolument dominantes, après les migrations archaïques. Mais nous pouvons largement dire, que cette époque est aussi archaïque.

Pour vous dire ! C'est l'époque où Robert E. Howard, l'auteur du fameux Conan le Barbare, situa son action par commodité, car il ne voulait pas s'embarrasser de précisions historiques.

Or, on peut dire que « ces temps hyboréens » – contraction de « hyperboréens » soit antiquement « au Nord de la Méditerranée » et rien d'autre (3) – « ces temps hyboréens » donc, sont bels et bien du domaine de la fiction. Ils mélangent tout, car à l'époque c'est à peine si l'Europe était à l'Âge du cuivre … un âge dit aussi chalcolithique, du grec chalcos (cuivre) et lithos (pierre).

Le cuivre est un métal fragile, ne permettant pas mieux que des pièces d'ameublement ou ustensiles légers. N'imaginez donc pas Conan en train de brandir une épée lourde à deux mains comme dans la vidéo !

Ces temps hyboréens sont fictionnels, bien qu'ils mobilisent des noms réels. On voit sur cette carte par exemple : les Cimmériens, Asgard, Hiperborea d'ailleurs (« Hyperborée »), Corinthia, j'en passe et des meilleures (Pictos, Borea, Nemedia, Britunia, Shem, Darfar … ). Bref !

De quoi se retourner le cerveau « bien comme il faut », à ne plus rien comprendre au passé, à la manière de tous les univers de fantasy ou de roleplayng games qui s'inspirent d'anciens temps réels, sans vergogne.

Encore récemment, Conan exiles d'ailleurs :

Et pourtant, même si ces fictions mélangent tout, il se trouve qu'elles nous parlent, étrangement.

Toutes les productions de fantasy, qui s'inspirent pourtant aléatoirement d'époques européennes passées (Le Seigneur des Anneaux, Skyrim, Le Treizième guerrier, Astérix le Gaulois) semblent faire appel à l'ancestralité d'une forme de mémoire (épi)génétique (4). C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'« européanité » qui joue ici, de même qu'il y a de tels phénomènes pour chaque éon civilisationnel (5). Appelons cela : anthropodiversité, diversité humaine.

Il s'agit d'une richesse en termes de patrimoine mondial de l'humanité, il ne faut pas se le cacher. D'autant plus, que la culture celtique pourrait être une émergence originale, de l'Allemagne du Sud à l'Autriche, en passant par la Suisse et la République tchèque – plutôt que d'origine indo-européenne comme on croit souvent avec les nazis (6) ...

Mais avant cette culture, observez bien que les Européens construisaient des habitats fort développés, tels que ce village découvert en Ecosse, datant d'il y a quelques 5.000 ans e.v. :

Et il y a même « pire » – ou « meilleur » selon les points de vue – puisque l'ancienne ère glacière voilà 10.000 ans e.v., aurait laissé des villages engloutis dans les mers nordiques :

C'est à ce point, que l'on commence à songer que malgré la fiction, Robert E. Howard, auteur de Conan le Barbare, disposerait d'une foutue intuition mémorielle (épi)génétique …

Mais de toute évidence, n'importe quel scientifique dirait à votre humble serviteur, qu'il extrapole lui-même de façon farfelue ; qu'il est lui-même l'un de ces nombreux franés comme on en trouve trop sur Internet. La messe est dite ? …

Il semble vrai a priori, qu'aucun « Ancien » n'eut accès à une telle mappemonde. Et puis, l'idée de bouffir une imitation de l'Europe, pour produire une carte fictionnelle, est plus probable.

Tout comme John Ronald Reuel Tolkien aussi, avec la Terre du Milieu :

À moins que nos lointains ancêtres (6) furent plus renseignés sur leur géographie qu'on veut le croire actuellement, nous prédisposant à les reproduire, de loin en loin ! ... Mais naturellement, il s'agit de pures spéculations tentantes, sur une base de mémoire (épi)génétique, et rien d'autre ! ... Cela nous arrive à tous de rêver, car il est beau de rêver.

En attendant, voici une chronologie bien plus raisonnable, dessinée par les soins de votre toujours aussi humble serviteur (8) :

________________

(1) e.v. : ère vernaculaire, ère commune du calendrier grégorien, calendrier pour ainsi dire mondialisé.

(2) Car il évolua de lui-même bien sûr, ainsi que sous le coup des afflux et reflux évoqués …

(3) Au passage, « Atlantide » signifie « en face des monts Atlas » : il s'agit donc au hasard du Sahara, comme dans le roman de Pierre Benoît ou de l'Ibérie ! même si d'aucuns songent à la Crête, et les plus farfelus à proximité de la Finlande ! voire simplement la Gaule …

(4) Voir aussi ici, ou là.

(5) Entre les dieux Koupalo (slave), Hrund (dane ou "viking", c'est-à-dire "navigateur, explorateur", aussi assimilé à une Valkyrie), Tuisto (germanique) et Ditsater, Dis Ater ou Dis Atir (celte) ... sans parler des mystères pythagoriciens ni des philosophes platoniciens ... les Antiques Européens croyaient en la réincarnation.

(6) Y compris votre humble serviteur, jusqu'à ce qu'il tombe là-dessus.

(7) « Nos Ancêtres les Gaulois » est une réalité.

(8) Car il ne veut pas être pris pour un fou, bien entendu. Comme dirait Blaise Pascal : son coeur a toutes ses raisons, que la raison ignore … Or le coeur, chez Pascal, désignait la faculté de se fier à ce que l'on vit. Une faculté paradoxalement scientifique et non-scientifique, en vérité !

________________________________