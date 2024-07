L’espiègle poète Pierre Perret

« Pierrot est un grand enfant. Ce n'est pas de la provocation, c'est de l'espièglerie. Et c'est surtout du texte ! Il écrit bien, le bougre, il l'a tellement prouvé tout au long de son immense carrière. » (Un internaute sur Youtube en juin 2024).





L'auteur-compositeur-interprète français Pierre Perret fête son 90e anniversaire ce mardi 9 juillet 2024. Il chante depuis... 1956 ! (à l'âge de 22 ans).



Pendant longtemps, j'ai cru que ce chanteur populaire était fait pour les enfants, s'adressant à eux, parfois avec des chœurs d'enfants, avec des chansons très connues comme "Les joyeuses colonies de vacances", "La cage aux oiseaux" et bien sûr, l'incontournable et rigolote chanson pour l'éducation sexuelle, "Le Zizi" !



En fait, avec son air naïf et ses expressions parfois simplettes, ce saltimbanque joue avec les mots et avec les idées, il est capable de chanter sur l'actualité, un peu à l'instar de Michel Sardou (il l'a encore fait récemment sur les poubelles de Paris et sur le covid-19), mais il est plus que cela. Parfois, il peut faire penser à Georges Brassens, juste une guitare, une mélodie pas très travaillée, des phrases beaucoup plus travaillées, un peu de malice avec les mots et les idées, de la malice aux yeux brillants et un coin de sourire ensoleillé. Et il utilise même l'argot, puisque fils de cafetier, il connaissait bien le parler populaire.



Quand on lit sa bio, d'ailleurs, il est dit justement qu'au début de sa carrière, Pierre Perret a rencontré Georges Brassens et qu'il a été souvent comparé à lui. Difficile de ne pas imiter ceux qu'on aime. Il a été très vite remarqué par un directeur de cabaret, par quelques artistes dont Boris Vian, et aussi Eddie Barclay. Il a aussi rencontré Jacques Brel aux Marquises.



Très tôt, Pierre Perret a mis en garde contre le racisme, dès 1977 avec "Lily", il a continué à contrer les idées de l'extrême droite avec "La bête est revenue" en 1998.



Grivois ou engagé, selon les cas. Poète, toujours. Ami de Michel Rocard et de Lionel Jospin, il a soutenu ce dernier aux élections présidentielles de 1995 et 2002, il a soutenu aussi le mouvement des gilets jaunes (c'est son côté un peu anarchiste), mais il a fustigé la politique municipale d'Anne Hidalgo à Paris. Son dernier disque ("Ma vieille carcasse") est sorti le 14 avril 2023 et sa dernière tournée en 2020 ("Mes adieux provisoires") a été interrompue par la crise sanitaire.

Magnéto, Pierre !







1. "Le tord boyaux" (1964)













2. "Les jolies colonies de vacances" (1966)













3. "Pépé la Jactance" (1966)













4. "Cuisse de mouche" (1968)













5. "La cage aux oiseaux" (1971)













6. "Le représentant en confiture" (1971)













7. "Le Zizi" (1974)













8. " Ç a y est les mecs " (1974)













9. "Ne partez pas en vacances" (1974)













10. "À poil" (1974)













11. "Ma p'tite Julia" (1974)













12. "Mon nouvelle adresse" (1976)













13. "Lily" (1977)



















14. "Mon p'tit loup" (1979)













15. "Bernard Pivot" (1986)













16. "La Corinne" (1995)



















17. "La bête est revenue" (1998)













18. "La vie du Pape" (2010)













19. Concert à l'Olympia de Paris le 29 octobre 2006