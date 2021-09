L’Histoire antique de la péninsule ibérique, croise « l’Histoire sainte » - c’est-à-dire « la légende biblique »

Les Ibères sont sûrement dans cette dynamique aussi, avec des contrées comme chez les Celtes à l'intérieur des terres péninsulaires (jusqu'à la source de l'Èbre, c'est-à-dire la vaste région pyrénéenne même au Nord, devenue cantabrique et aquitanique à l'époque celtibère tardive cernée par les Romains, et enfin basque à la fin de l'empire).

"histoire sainte"

auto-sanctifiée.

moins

plus

Il faut sortir la tête de ce ruban de Moebius, quand on se veut païen, et quand on prétend comprendre les mondes païens.

Même modèle que les Grecs, et probablement que les Carthaginois jusqu'à un certain point (il y eut quand même une sacrée aire d'influence carthaginoise, au point qu'elle fit concurrence à Rome).Mais cetteest une histoire qui a été sanctifiée,Une série de légendes plus ou moins inspirées de faits historiques (mais plusque), que ses propres compilateurs et continuateurs (juifs, chrétiens, musulmans...) ont sanctifié.Nous comptons le temps depuis la mort putative d'un juif crucifié, parmi tant d'autres personnes crucifiées sous l'empire romain... le premier juif messianique , certes, un nazôréen