« L’Innocent » : pour le plaisir...

« C’est plus une prison, c’est un club de rencontres ! », dixit Abel, qui est en panique. Eh oui, il vient d'apprendre que sa mère Sylvie, la soixantaine, compte se marier... en zonzon avec un certain Michel Ferrand. Aidé par sa meilleure amie Clémence, il va tout faire pour l'en détourner et ainsi la protéger de lui, le voyant ni plus ni moins comme une menace pour la quiétude familiale, surtout lorsqu'il découvre un flingue dans la poche intérieure de son cuir.

Louis Garrel et Anouk Grinberg dans « L’Innocent ». Copyright Les Films des Tournelles

Alors, il est comment le film de Louis Garrel ? Bien écrit, drôle et émouvant, autour d’une histoire de vol de caviar iranien – 3000€ le kilo tout de même ! Le film tient aussi pour son quatuor d’acteurs : Anouk Grinberg (Sylvie), mais on le sait depuis au moins Bertrand Blier, est une grande actrice, à fleur de peau. Son côté « borderline » sert le film, elle y est touchante, avec son amour fou, puis déçu (les histoires d’amour finissent toujours mal, c’est bien connu…). Roschdy Zem alias Michel, comme d’habitude, est impeccable : charisme, background du vécu et humour. En prof de salsa improvisé, adepte du pas de côté, il s'y montre particulièrement craquant. En route pour un deuxième César ? Noémie Merlant - son personnage Clémence - est sexy, barrée (un tropisme évident pour les voyous…) et attachante, avec, sur le visage, un sourire gourmand des plus charmants, combiné à une pointe d’espièglerie, voire de diablerie !, dans le regard, qui sert d’ailleurs la cause féministe du film : les femmes y apparaissent libres et indépendantes, tout en ne se détournant pas néanmoins des charmes entremêlés du masculin/féminin - elles ont besoin tout de même d’un mec ! C’est la « petite » - oui je sais, elle a quand même 33 ans, mais c’est jeune encore - actrice qui monte, qui monte, depuis Le Portrait de la jeune fille en feu (2019) de Céline Sciamma, un beau film sur la peinture, et son passage par l’aguerri Jacques Audiard (Les Olympiades, 2021).

Quant à Louis Garrel, jouant Abel, ce « fils de », plutôt habitué d’ordinaire aux cimes auteurisantes, chez lui (à savoir via ses propres réalisations, c’est tout de même son quatrième long métrage) ou ailleurs (chez son père Philippe, chez Bertolucci à ses tout débuts, Honoré, Bonello, Desplechin, Maiwenn, Zlotowski, Godard via Hazanavicius et consort), il signe ici un vrai film populaire, grand public même. Un feel good movie à la française, ou à l’italienne (on pense facilement aux comédies italiennes cultes des années 60 et 70, virtuoses en paniers de crabes), qui marche bien en salles (déjà plus de 600 000 entrées), bien produit (par la productrice et galeriste Anne-Dominique Toussaint, des moyens donnés au service de son ambition : faire un film crossover, au croisement des genres, entre comédie, mélo, film d'espionnage, polar, « film de variété » (les tubes eighties y sont légion !), chronique familiale et film d’auteur évitant pour une fois (ouf) le parisianisme asphyxiant ; c’est la ville de Lyon qui sert de décor) et bien réalisé, avec un côté brut, sans afféterie, tout en ayant en mémoire, cela transparaît à l’écran sans être surligné pour autant, des pointures du film d’auteur indépendant : je pense à ces plans où Garrel filme de loin ses personnages évoluant dans le cadre tout en ayant zoomé auparavant, signature visuelle, avec grain à l’image et léger flou, du John Cassavetes si follement attachant de Husbands, au splitscreen depalmesque (l'écran divisé en parties distinctes, pour alimenter le suspense), à ses ouvertures et fermetures à l’iris (coucou Truffaut) ou encore à la boutique de fleurs dont le nom « Les Fleurs sauvages » n’est pas sans rappeler le classique de Bergman, Les Fraises sauvages : l’ambiguïté entre réalité, rêve, jeu et fiction peut d’ailleurs se retrouver dans les deux films.

On passe un bon moment, 1h40 c’est la bonne durée je trouve, cela évite le pensum filmique à rallonge, avec un/une cinéaste finissant par se regarder filmer, en nous ayant oubliés au passage (le plaisir du spectateur et son temps social). L’Innocent, c’est drôle, rythmé et enlevé, avec par moments une pointe de magie : la séquence nocturne dans la rue en quelques plans bien alignés consacrée aux aléas et aux temps suspendus de l’amour, sur la Nuit magique (quel morceau d’enfer, tube intemporel !) de Catherine Lara, est un très beau moment de cinéma alliant images et sons, intérieur et extérieur nuit, au charme certain.

Louis Garrel, Roschdy Zem et Noémie Merlant dans « L’Innocent ». Copyright Emmanuelle Firman

Et, pour en rester au registre musical, puisque ce film est très variétoche, en adoptant sa légèreté mais aussi sa profondeur, pourquoi pas La nuit, je mens, comme le chantait si bien le cabossé de la vie Alain Bashung (1947-2009), chanson existentielle qui, certes, n'est pas dans le film mais qui aurait pu l'être tant elle est raccord avec son propos, via toutes les entourloupes au parfum rocambolesque s'y déroulant essentiellement en nocturne et ses « aînés » - le couple Grinberg/Zem bien sûr, sans oublier, dans un second rôle de complice roublard et retors, l'acteur à la gueule de baroudeur Jean-Claude Pautot, un ancien taulard (auteur de Face au mur chez Casterman, 2017), formidable dans son interprétation en eaux troubles de Jean-Paul, secondant un temps Michel, mentant pour ne pas blesser - nous apparaissant tout du long tels des vétérans du rodéo de la vie, ayant traversé moult souffrances, épreuves et vicissitudes pour se rendre compte, in fine, que rien ne vaut une histoire d'amour, ou une belle amitié. Avec si possible, pour les accompagner, une bande originale de leurs existences, cinéma et vie confondus, pour dire si bien les sentiments : Pour le plaisir, le hit d'Herbert Léonard, ouvre et clôt le film. Puis l'on y entend aussi, toujours pour le plaisir, hormis la superbe Nuit magique précédemment citée, Gérard Blanc (Une autre histoire) et Gianna Nannini (I Maschi). Pas mal, comme playlist...

Puis, cette « Nuit magique, dixit les paroles de Lara, une histoire d'humour qui tourne à l'amour, quand vient le jour », ça parle également, en sous-texte, de cette comédie policière, se jouant malicieusement de la réversibilité des contraires – à propos, avec un personnage principal supposé innocent (en deuil de son ex, Abel bosse tranquillou, sans faire de vagues, dans un aquarium), qui donne le titre à ce film prenant, mais qui s'encanaille au fil du temps, qui est vraiment... L'Innocent du film ? À vous d'enquêter ! Bref, c’est ce qu’on appelle un bon film, on passe assurément devant un moment très sympa, entre rires et larmes, du 4 sur 5 pour moi.

L'Innocent, un film (Fr., 2022, 100 mn), de Louis Garrel, en salles depuis le 12 octobre 2022, avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant et Jean-Claude Pautot.