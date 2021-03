L’ivresse d’une barcarolle...

Une barcarolle ! Voilà un terme musical qui résonne d'échos, avec ses consonnes variées : labiale, gutturales, des effets de répétitions avec la voyelle "a" dupliquée, ce qui peut suggérer des vocalises !

Curieusement, ce mot est lié au nom "barque", puisqu'il désigne, à l'origine, le chant des gondoliers, souvent improvisé, un chant qui évoque le balancement d'une barque !

Ce mot vient de l'italien, "barcairuolo", le marinier : les dérivés sont peu nombreux, "barquette, barge, embarcation, embarquer, débarquer."

Ce vocable nous transporte dans le domaine fluvial et maritime, en même temps qu'il nous berce de musiques, pleines de tendresse, de romantisme.

Une première barcarolle officielle apparaît en 1699 dans un ballet de Campra, Le Carnaval de Venise. Campra, compositeur français peu connu, a participé au renouveau de l'opéra français. En 1710, Campra compose une nouvelle barcarolle qu'il insère dans ses Fêtes vénitiennes.

Fils d'un père d'origine piémontaise, installé à Aix en Provence, André Campra a signé des oeuvres religieuses et profanes, on lui doit des opéras, des ballets, et des barcarolles...

On le voit : dès les origines, la barcarolle est associée à l'Italie, à la somptueuse ville de Venise, à ses gondoliers...

Venise et ses palais, Venise et ses magnifiques paysages de lagune, Venise et ses canaux pittoresques, ses îles, ses campaniles.

Venise et sa magie, ses murs de pierre d'ocre, ses reflets mystérieux dans l'eau, Venise la miroitante.

On connaît aussi la très célèbre Barcarolle des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach.

Cette musique aux airs langoureux fait rêver, elle nous emporte dans une nuit d'amour pleine d'ivresses, de douceurs : musique légère, aérienne, subtile, elle nous berce d'émotions, elle transcende et sublime le monde...

Que de sensibilité dans cette barcarolle ! Que de finesse !

Les voix transmettent une émotion unique, un enthousiasme, des frissons !

La barcarolle nous introduit dans un monde plein de poésie : liée au balancement inlassable de l'onde, cette musique nous berce de rêves !



La barcarolle fait naître des images d'aube aux teintes de bouquets de roses, des ciels pleins de douceurs, des reflets ondoyants, des lumières apaisées.



La barcarolle nous invite à voyager vers le sud, vers des paysages aux teintes lumineuses...

