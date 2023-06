L’obsession exotique de Pierre Loti

Lu dans Wikipédia :





Le 9 juillet 1885, dès son arrivée à Nagasaki, Loti épouse par contrat d’un mois renouvelable une jeune Japonaise de 18 ans, Okané-San, baptisée Kikou-San (Madame Chrysanthème).

Le 12 août, âgé de 35 ans, il quitte Nagasaki. Ce mariage auquel les parents ont donné leur consentement a été arrangé par un agent et enregistré par la police locale. Il ne dure que le temps du séjour et la jeune fille peut par la suite se marier avec un Japonais.

Cette pratique est alors courante au Japon, telle une expérience pittoresque immanquable pour les visiteurs, sans prise en compte du vécu des femmes impliquées.

Dans son roman fortement autobiographique, le personnage choisit sa femme avec la peau particulièrement « jaune », et la décrit régulièrement comme un objet exotique : « Elle est très décorative », « je l’ai prise pour me distraire », c’est une « poupée d’étagère et rien de plus ».





