roman de Daniel Pennac

éditions Pocket Jeunesse

93 pages

janvier 1994

suite du premier tirage avril 2017

Un roman pour enfants

Le loup est triste dans sa cage, il est loin des siens, enfermé là, seul, sa compagne vient de mourir.

Tous les jours, un enfant, toujours le même se plante devant lui et le fixe.

Le loup attend que l'autre se lasse mais rien n'y fait.

Les deux êtres si différents finissent par communiquer et se raconter, à tour de rôle leur propre histoire.

Le garçon découvre l'histoire de l'animal en fixant son unique œil, l 'œil du loup.

La vie du loup défile : sa naissance dans une famille nombreuse, son enfance avec sa fratrie et sa rencontre avec les hommes, ceux de l'Alaska qui comme d'autres chassent les bêtes pour emporter leur fourrure.

L'histoire de ce loup est émouvante et c'est ainsi que le jeune lecteur apprend ce qui advint hier à ces animaux sauvages, traqués, tués ou emprisonnés à vie dans des zoos.

Quand le loup a terminé de se raconter, il invite son interlocuteur a faire de même.

Le garçon fuyant la guerre s'appelle Afrique, du nom de sa terre d'origine....

Il va connaître plusieurs histoires qui vont lui faire traverser ce magnifique continent et rencontrer de nombreuses personnes et animaux à qui il va raconter des histoires.....

Possédant le don de conteur, il capte l'intérêt de tout public qu'il cloue devant lui tant il est passionnant.

Il découvre l'Afrique verte, la magnifique mais aussi le destin de ce pays vers où le conduit l'homme avide :

« Aujourd'hui, on a coupé les arbres. Et quand il n'y a plus d'arbres, il ne peut plus ; Tu voit rien ne pousse. »

Ce livre m'a passionné et je trouve que les professeurs de 6ème qui demandent à leurs élèves de lire ce trésor, font œuvre utile : ils donnent aux enfants le plaisir de la lecture et leur ouvrent le chemin de la découverte d'un problème d'actualité de taille, celui de l'avenir de notre planète et de sa bio-diversité.

Jean-François Chalot