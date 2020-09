L’ultrasensible Charles Denner

« Mais qu’est-ce qu’elles ont, toutes ces femmes ? Qu’est-ce qu’elles ont de plus que toutes celles que je connais ? Eh bien justement, ce qu’elles ont de plus, c’est qu’elles sont des inconnues. » (Charles Denner alias Bertrand Morane, 1977).





Réplique savoureuse du personnage donjuanesque moderne du cinéma français à la sauce de François Truffaut, prêt à collectionner toutes les jolies femmes, et il y en a de nombreuses. Le grand acteur français Charles Denner est mort il y a vingt-cinq ans maintenant, le 10 septembre 1995, à l’âge de 69 ans (il est né le 29 mai 1926). Toujours cette saleté de maladie qui l’a bousillé pendant une douzaine d’années. Très connu pour sa voix très grave qui a fait son succès et sa réputation, il n’a pas eu la reconnaissance de la profession qu’il aurait dû avoir, avec seulement deux nominations aux Césars (en 1977 pour le meilleur second rôle et en 1978 pour le meilleur acteur).



Il est né en Pologne et sa famille est arrivée en France quand il avait quatre ans. Résistant à l’âge de 16 ans (avec son grand frère Alfred), engagé volontaire parmi les chasseurs alpins au maquis du Vercors, Charles Denner a été un jeune héros silencieux de la Seconde Guerre mondiale qui a risqué sa vie (il a été blessé lors d’une opération commando) avant de se tourner vers le métier de comédien. Il a commencé au théâtre aux côtés notamment de Jean Vilar, Georges Wilson, André Barsacq, Jean Cocteau, en jouant avec Gérard Philippe, François Périer, Michel Galabru, Jeanne Moreau, Antoine Vitez, Paul Préboist, etc. (de 1946 à 1984).







Assister à une pièce de théâtre avec Charles Denner a dû être évidemment un privilège peu fréquent qui n’a bénéficié qu’à des personnes d’un certain âge aujourd’hui, mais heureusement, regarder ses films est possible en tout temps et à toute époque. La carrière de Charles Denner au cinéma, qui s’est étalée de 1946 à 1986, a été contrastée, car il a souvent été pris pour des seconds rôles. Certains réalisateurs ont, en revanche, compris son grand potentiel et l’ont hissé dans des premiers rôles, c’est le cas en particulier de François Truffaut, mais aussi de Claude Chabrol, de Costa-Gavras, Claude Berri et de Claude Lelouch.







Voici, pour s’en souvenir, quelques succulentes interprétations du beau Denner, homme à femmes qu’on peut voir dans dles films de Truffaut mais aussi hommes parfois décalé, psychotique, dans des rôles parfois étonnants.





1. "Landru" de Claude Chabrol (sorti le 25 janvier 1963)



Premier rôle, celui de Landru lui-même, ce qui était un véritable défi avec une transformation plutôt réussie. Charles Denner joue aux côtés de Danielle Darrieux, Michèle Morgan et Stéphane Audran. Avec un scénario de Françoise Sagan et Claude Chabrol.













2. "Compartiments tueurs" de Costa-Gavras (sorti le 17 novembre 1965)



Charles Denner y a un rôle secondaire aux côtés de Pierre Mondy, Catherine Allégret, Jacques Perrin, Simone Signoret, Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli et Yves Montand. D’après un roman de Sébastien Japrisot.x













3. "La mariée était en noir" de François Truffaut (sorti le 17 avril 1968)



Cinq hommes, à savoir Charles Denner (dans le rôle de Fergus, l’artiste), Michael Lonsdale, Claude Rich, Jean-Claude Brialy et Michel Bouquet, face à la mariée, Jeanne Moreau. On retrouve quelques traits du personnage de Charles Denner ("cavaleur") qu’il a repris dans "L’Homme qui aimait les femmes". François Truffaut s’est montré dans ce film l’élève du grand maître du suspens Alfred Hitchcock.













4. "Z" de Costa-Gavras (sorti le 26 février 1969)



Dans ce film très politique qui retrace la dictature des colonels en Grèce, Charles Denner a un rôle secondaire, l’avocat ami du député Yves Montand, avec Jean-Louis Trintignant en petit juge, Bernard Fresson, Irène Papas, Jean Bouise, François Périer, Jacques Perrin, Julien Guyomar, etc.













5. "L’aventure c’est l’aventure" de Claude Lelouch (sorti le 4 mai 1972)



Grand film "culte" où Charles Denner partage les trois rôles principaux avec Jacques Brel et Lino Ventura, trois gangsters qui vivent leurs "aventures" avec aussi leurs deux employés, Aldo Maccione et Charles Gérard (mort il y a un an, le 19 septembre 2019).













6. "L’Héritier" de Philippe Labro (sorti le 22 mars 1973)



Charles Denner est le "bras droit" et l’ami fidèle de "l’héritier" industriel, Jean-Paul Belmondo, face au "nonce" Jean Rochefort, qui a le pouvoir dans le groupe au moment de l’explosion de l’avion du patron. Un "classique" du cinéma français.







7. "Peur sur la ville" d’Henri Verneuil (sorti le 9 avril 1975)



Charles Denner est l’inspecteur, et joue aux côtés du commissaire Jean-Paul Belmondo (qui fait un nombre incalculable de cascades dans Paris !). Là encore, un "classique" du cinéma français, avec la belle musique du compositeur Ennio Morricone, qui permet de voir le 15e arrondissement en pleine transformation (et on voit bien aussi la Maison de la Radio).













8. "L’Homme qui aimait les femmes" de François Truffaut (sorti le 27 avril 1977)



Le "chef-d’œuvre" de Charles Denner dans un rôle principal, collectionneur de femmes (Brigitte Fossey, Nathalie Baye, etc.), apportant toute sa sensibilité à l’amour de la femme en général.































9. "Robert et Robert" de Claude Lelouch (sorti le 14 juin 1978)



Avec la musique de Francis Lai, Charles Denner partage les deux premiers rôles avec Jacques Villeret, deux célibataires quadragénaires, l’un maniaque l’autre timide, qui jouent aux côtés de Jean-Claude Brialy, etc.













