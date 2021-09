L’univers fabuleux de Mylène Farmer (1)

« Poussée par le vent, je brûle et je m’enrhume

Entre mes dunes, reposent mes infortunes

C’est nue que j’apprends la vertu. »

("Libertine", 1986).

La chanteuse française (et canadienne) Mylène Farmer fête son 60e anniversaire ce dimanche 12 septembre 2021. C’est l’occasion de rappeler la carrière extraordinaire d’une jeune femme de 22 ans qui a duré maintenant plus de trente-sept ans. Elle ne cesse de cartonner. J’adore ses prestations et surtout, son univers musical, culturel, littéraire. C’est probablement aussi une question de génération.



Depuis 1984, Mylène Farmer a collectionné les succès, avec 21 chansons classées n°1 dans le Top 50 et 37 autres dans le Top 10. Elle est très aimée en Russie et en Europe de l’Est.



On aime ou on n’aime pas Mylène Farmer ? Je ne sais pas si c’est autant caricatural que cela, mais en tout cas, quand on aime, on aime généralement beaucoup, il suffit de voir les nombreux groupes de "fans" qui ont fleuri un peu partout sur le Web à en faire peur.



Ce qui est exceptionnel, c’est que Mylène Farmer, qui a inondé les années 1980 de ses nombreux "tubes", est toujours dans l’actualité, elle continue toujours, après plus d’une génération, presque deux, à faire albums et concerts (enfin, avant la crise sanitaire). Un peu comme Kim Wilde, dans une certaine mesure. Elle a déjà vendu plus de 30 millions d’exemplaires de ses disques et ses spectacles sont très élaborés, ses clips aussi, c’est une productrice, c’est une actrice, et c’est même une cinéphile avertie, ce qui fait qu’on ne s’étonne même pas de la retrouver parmi les membres du jury du 74e Festival de Cannes, celui qui a lieu en ce moment, du 6 au 17 juillet 2021 après deux ans d’absence (pour cause sanitaire), aux côtés notamment de Mélanie Laurent, Mati Diop et Maggie Gyllenhaal.



Les chansons de Mylène Farmer (elle en a écrit beaucoup) sont souvent transgressives, du moins très originales, inattendues, novatrices. Elles peuvent évoquer des idées noires, la dépression, l’enfance, le passé révolu, la mort, etc. mais aussi l’amour, la religion, le sexe, etc. avec beaucoup de références littéraires (et même historiques puisque son premier disque fut dédié à Louis II de Bavière qui s’est suicidé le 13 juin 1886 dans le lac de Starnberg, près de Munich). Elles sont aussi très dynamiques, rythmées, avec une scénographie très étudiée. On a presque l’impression que c’est une grande prêtresse face à une assistance complètement séduite.



La grande notoriété de la chanteuse ne l’empêche pas de nourrir une discrétion rare sur sa vie personnelle, qui surprend dans ce milieu d’artistes. Elle n’a jamais apprécié ce milieu, au point d’avoir renoncé à recevoir d’éventuels prix après sa mauvaise expérience où elle a finalement refusé de recevoir sa Victoire de la Musique en 1988. Elle expliqua le 12 octobre 1989 à Télé Moustique : « J’ai passé des heures en coulisses pour les répétitions de cette soirée. Tout le gratin du show-business était là et ces gens m’ont écœurée. Ils se détestent tous. J’étais triste d’avoir été récompensée et reconnue par ces gens-là. Ce sont les Victoires de l’hypocrisie ! ». Cela ne l’a pas empêché de collaborer avec de nombreux artistes, comme Jean-Louis Aubert, Jean-Paul Gaultier, Khaled, Sting, Ben Harper, Michael Hutchence, Seal, Moby, Line Renaud, etc.



Rien pourtant n’était évident pour elle au début. Son succès ne lui était pas prédestiné. Elle a commencé avec une comptine, "Maman a tort", enregistrée en été 1983. Les paroles et la composition ont été de Jérôme Dahan (qui est mort du cancer il y a une dizaine d’années) et Laurent Boutonnat, son compositeur au long cours, qui a beaucoup collaboré avec elle. Ils pressentaient que ce serait un "tube", ont tenté de la faire chanter par Lio (mais cela ne s’est pas fait). Ils ont cherché une chanteuse par un casting peu prometteur, et finalement, c’est une des amies de Jérôme Dahan qui a fait l’affaire. En fait, elle semblait faite pour être cette chanteuse : Mylène Farmer.



Look très différent de son évolution ultérieure, plus en jeune fille sage et souriante qu’en femme pleine d’exubérance originale et intrigante. Elle est née au Québec et sa famille, plutôt aisée (le père ingénieur), s’est installée en région parisienne quand elle avait une dizaine d’années. Elle a obtenu un prix de chant à 10 ans, a visité des enfants malades à l’hôpital et s’est passionnée pour les animaux (au point de vouloir devenir vétérinaire un moment). Elle a quitté son lycée pour se lancer dans les arts, s’est inscrite au cours Florent et a fait des petits boulots.



Cette chance de chanter un tube, elle l’a saisie sans hésitation. Ils ont d’ailleurs mis beaucoup de temps pour trouver une maison de disques (elle était encore inconnue et c’est à ce moment qu’elle a adopté son nom de scène, en hommage à l’actrice américaine Frances Farmer, qui a vécu un calvaire psychiatrique). Le disque "Maman a tort" a été vendu à 100 000 exemplaires, ce n’était pas énorme, mais cela lui a permis de se faire connaître, et sa présence dans tous les médias pour en faire le service après-vente l’a aussi beaucoup aidée. Après un autre disque sans succès, elle a changé de maison d’édition pour de nouveaux tubes, "Plus grandir" et surtout "Libertine" qui l’a complètement transformée (physiquement) et qui a « révolutionné le monde des clips en France », comme l’explique son site Internet.



Sa carrière était alors lancée.



Parmi ses autres grands succès, "À quoi je sers" (1989) commence ainsi :

« Poussière vivante, je cherche en vain ma voie lactée

Dans ma tourmente, je n’ai trouvé qu’un mausolée

Et je divague

J’ai peur du vide

Je tourne des pages

Mais des pages vides. ».



Avis aux amateurs : Mylène Farmer a annoncé le 22 juin 2021 qu’elle ferait une grande tournée en Europe à partir du 2 juin 2023, de la France à la Russie, dont les billets seront mis en vente à partir du 1er octobre 2021 (en particulier au Stade de France les 30 juin et 1er juillet 2023). On peut espérer que la pandémie de covid-19 sera passée…



Je propose ici les principaux "tubes" de Mylène Farmer dans les années 1980, et dans un second article, je proposerai des chansons plus récentes.





1. "Maman a tort" (sorti en mars 1984)











Et le clip (le moins coûteux de l’histoire des clips) :









2. "Plus grandir" (sorti le 25 septembre 1985)













3. "Libertine" (sorti le 25 mars 1986)













4. "Tristana" (sorti le 1er avril 1986)













5. "Sans contrefaçon" (sorti le 16 octobre 1987)













6. "Ainsi soit je" (sorti le 14 mars 1988)













7. "Pourvu qu'elles soient douces" (sorti le 14 mars 1988)













8. "Sans logique" (sorti le 14 mars 1988)













9. "Déshabillez-moi" (sorti le 14 mars 1988)













10. "À quoi je sers" (sorti le 12 août 1989)













11. "Allan" (sorti le 11 décembre 1989)













12. "Désenchantée" (sorti le 18 mars 1991)













13. "Regrets" (sorti le 8 avril 1991)











14. "Je t'aime mélancolie" (sorti le 8 avril 1991)













15. Interview de Mylène Farmer le 14 juin 2009 sur France 2













Sylvain Rakotoarison (12 septembre 2021)

http://www.rakotoarison.eu





