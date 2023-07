Les mesures prises et imposées au moment du covid ont coûté très cher au mouvement associatif.

Les chorales nombreuses sur notre sol ont particulièrement souffert : certaines en 2020 ont continué à fonctionner tant bien que mal.

Chanter avec un masque, quelle galère ?

Chœur 77 est une association particulière car elle rassemble des chanteurs et musiciens de cinq chorales de la « région » de Melun et fonctionne essentiellement en été puisqu'elle organise une semaine chantante annuelle depuis 1990 .

Les chefs de chœur sont bénévoles, ce qui constitue une originalité.

En 1990, l'idée de ce stage vient de Jean Philippe Hanneton, chef de chœur à Chanterelle de Vaux-le-Pénil qui réussit à convaincre plusieurs de ses collègues.

Pendant plus de 30 ans, les choristes volontaires et adhérents se sont retrouvés durant une semaine d'apprentissage avec comme point d'orgue un concert gratuit offert aux habitants de la ville d'accueil.

Le matin, les adultes travaillent avec Pierre Adam dans le cadre du grand chœur puis en ateliers pendant que les enfants accueillis par des animateurs jouent et préparent eux aussi le concert.

Pendant trois ans, de 2020 à 2022, les stages n'ont pas pu avoir lieu à cause des restrictions sanitaires .

Ce coup dur a été amorti :par la poursuite du chant choral durant ces années, même si certains refusant de porter un masque ont mis une parenthèse à cette pratique ludique et par le maintien du contact entre les chefs de chœur.

Le temps de la « libération » étant arrivé avec la levée de toute restriction, l'équipe d'animation a organisé après 3 ans de diète, un stage qui vient d'avoir lieu en Alsace à Vendenheil.

Du 22 au 28 juillet les choristes seine et marnais , sous la direction de Pierre Adam, de Jean Philippe et Colette Hanneton, de Valentin Adam, de Damien Henrion de Géraldine Escande,de Gil Chazallet et d'une nouvelle cheffe Anne Françoise Dillies ont étudié un répertoire musical varié tiré de notre patrimoine.

Le grand chœur a interprété Clap Yo'Hands de Georges Gershwin et des extraits de figures de danse de Lionel Daunais.

Les choristes, petits et grands ont renoué avec les traditions en chantant des œuvres locales , des chansons populaires d'Alsace , des compositions diverses de R.Schumann à Anne Sylvestre.

Le concert qui a eu lieu dans une salle comble s'est terminé par le canon de la paix repris par les adultes et les enfants....canon magnifique, pacifique et qui tombe à pic en ces temps troublés avec la guerre qui a lieu entre la Russie et l'Ukraine.

Jean-Philippe Hanneton qui a soufflé ses 80 bougies à la fin du spectacle au cours de les traditionnelles agapes offertes au public a pu annoncer que la relève était là, présente.

Des jeunes chefs de chœur qui ont commencé leur aventure musicale comme de jeunes enfants « maternels » sont là pour prendre le flambeau,la baguette leur a été transmise à deux d'entre eux durant le concert.

Ce qui est réjouissant, c'est que les « vieux » ne sont pas au placard, ils restent mais sont secondés par une nouvelle génération qui assume déjà des responsabilités dans l'association.

Les chefs de chœur historiques et Jean Philippe Hanneton peuvent être fiers.

Jean-François Chalot