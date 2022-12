La baguette magique.

Y’a belle lurette qu’avec les chaînes actuelles et la merde généralisée on ne trouve plus ces baguettes chez ces pétrisseurs à la petite semaine se réjouissant « que leur gagne-pain et leur art sont reconnus comme un bien culturel parmi les plus précieux de la planète ».



L’UNESCO est un machin américain qui a pour but de développer le tourisme mondial et rien d’autre.

Qu’on arrête de nous parler de Culture !