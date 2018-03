La Brasserie de Saint-Nicolas

Salut Pemile !

Je sais pas vraiment, je sais qu’ils laissent macérer assez longtemps ... Plus d’un mois il me semble (je suis pas sûr mais je crois que c’est autour des trois mois même) ... Par contre apparemment c’est assez galère et assez long à mettre en bouteille ... Puis il y a plusieurs styles de levures ou tanins à chaque commande ils en choisissent deux assez opposées !