La brume violette de Jimi Hendrix

« La brume violette est tout autour de moi

Je ne sais pas si je remonte ou si je m’enfonce

Suis-je heureux ou malheureux ?

Quoi qu’il en soit, cette fille m’a jeté un sort

Aidez-moi, aidez-moi ! »

(Jimi Hendrix, "Purple Haze", 17 mars 1967).





Les paroles de cette chanson écrites le 17 décembre 1966 ont été inspirées d’une histoire de Philip Jose Farmer : « L’idée venait d’un rêve que j’avais fait, dans lequel je marchais sous la mer. C’était en rapport avec une histoire que j’avais lue dans un magazine de science-fiction. ».



Avoir participé à une petite fête où il avait chanté, le chanteur et guitariste légendaire Jimi Hendrix est mort il y a cinquante ans, dans la nuit du 17 au 18 septembre 1970, dans l’appartement de sa compagne du moment à Londres. Il devait participer à une autre soirée le soir du 18. Il a été retrouvé sans vie le matin par sa compagne et serait mort d’avoir avalé trop de barbiturique et d’alcool. Il venait de terminer une tournée épuisante en Europe, qui avait commencé le 30 août 1970 au Festival de l’île de Wight (un mauvais concert, selon son batteur Mitch Mitchell, par manque de préparation). Le dernier concert a eu lieu le 6 septembre 1970 dans l’île de Fehmarn, à nord-est de Hambourg, au Festival en plein air Love & Peace, et il fut hué parce qu’il avait été absent la vieille à cause d’une pluie torrentielle.



Certains ont même évoqué un assassinat perpétré par son manager qu’il venait de congédier et qui a pu ainsi exploiter tous les droits posthumes du chanteur, manager qui lui-même est mort dans un accident d’avion deux ans et demi plus tard près de Nantes, au cours d’une collision entre deux avions (en pleine grève des aiguilleurs du ciel). La copine de Londres a été retrouvée morte en 1996 après la publication de son livre de témoignage (un suicide selon le mari de celle-ci).



La succession de Jimi Hendrix fut particulièrement compliquée et a fait vivre de nombreux avocats pendant plusieurs décennies, d’autant plus qu’au-delà des seulement quatre albums sortis, Jimi Hendrix avait enregistré en studio de nombreuses chansons qui n’avaient jamais été rendues publiques (parfois, dans un cadre d’études et de recherche). La succession de Johnny Hallyday semble être, en comparaison, assez simple.



À sa mort, Jimi Hendrix avait 27 ans, né le 27 novembre 1942 à Seattle, et il n’avait chanté pour lui-même que quatre ans, notamment dans le cadre du groupe qu’il avait créé, The Jimi Hendrix Experience, pendant les trois premières années. Jimi Hendrix a participé au Festival de Woodstock le 18 août 1969 dans le cadre d’un groupe éphémère (constitué seulement pour ce concert) appelé Gypsys Sun & Rainbows. Dans ce groupe, il y avait en particulier Mitch Mitchell (1947-2008), le batteur, qui a dit bien après la mort de Jimi Hendrix : « En fin de compte, tout ce qu’on peut dire, c’est : "Quel put@in de gâchis". Il était irremplaçable, à la fois comme ami et comme musicien. Il me manque autant aujourd’hui qu’il y a vingt ans. ». Lui-même est mort à Portland le 12 novembre 2008 après une série de concerts en mémoire de Jimi Hendrix.







Le chanteur sentait qu’il ne ferait pas de vieux os, ne serait-ce que parce qu’il estimait que sa vie serait terminée lorsqu’il ne serait plus capable d’apporter du neuf dans sa musique : « Je suis celui qui doit mourir quand il est temps pour moi de mourir, alors laissez-moi vivre ma vie comme je veux. ». Il a déclaré dans une interview avec Anne Bjorndal publiée le 6 septembre 1970 : « Je ne suis pas sûr que j’atteindrai 28 ans. Je veux dire qu’au moment où musicalement, je sentirai que je n’ai plus rien à donner, je ne serai plus de ce monde. ».



Jimi Hendrix fut parmi les premiers d’une désolante série de plus d’une vingtaine d’artistes morts à l’âge de 27 ans, notamment après Brian Jones, cofondateur des Rolling Stones (le 3 juillet 1969) et avant Janis Joplin (le 4 octobre 1970, quelques jours seulement après les funérailles de Jimi Hendrix le 1er octobre 1970 à Seattle), Jim Morrison, cofondateur des Doors (le 3 juillet 1971), Kurt Cobain, cofondateur de Nirvana (le 5 avril 1994), et même Jean-Michel Basquiat (le 12 août 1968) et Amy Winehouse (le 23 juillet 2011), dans des circonstances de mort parfois non élucidées mais souvent (pas toujours) en rapport avec la consommation de drogues et d’alcool.



S’il était déjà légendaire avant sa mort parce qu’il avait révolutionné, et en tout cas, beaucoup influencé, la musique de la fin des années 1960 et des années 1970 (à titre posthume), Jimi Hendrix est devenu encore "plus légendaire" avec une mort aussi jeune. Issu d’une famille modeste, aîné de cinq enfants et tôt orphelin, il a marqué la musique populaire contemporaine, en particulier la musique avec guitare électrique (il était en plus gaucher) pour ses innovations dont certaines furent reprises dans le jazz (notamment par Miles Davis).



Pour donner un "échantillon" de sa musique, je propose deux morceaux comme cette version de l’hymne américain au cours de son concert à Woodstock le 18 août 1969 qu’il a appelé "The Spar-Spangled Banner" qui fut le point d’orgue du festival. C’était une manière de protester contre la guerre au Vietnam : « Décidons de faire une ultime promenade au milieu du vacarme jusqu’à la mer, pas pour mourir, mais pour y renaître, loin des terres meurtries et déchirées. » (déjà près de 5 millions de vues pour la vidéo sur Youtube et plus de 5 000 commentaires). Serge Gainsbourg a fait la même chose avec l’hymne français.











L’un de ses premiers concerts fut en première partie d’un concert de Johnny Hallyday, le 18 octobre 1966 à l’Olympia, salle parisienne mythique.











Je propose aussi une reprise par le chanteur Sting de "Little Wing".











Jimi Hendrix était à la fois auteur, compositeur et interprète de ses œuvres. Il avait aussi le verbe bien tourné. En voici quelques exemples.



Sur sa vocation : « Mon but est de ne faire qu’un avec la musique. Je viens de consacrer toute ma vie à cet art. ».



Sur son talent : « J’ai été si bien imité que j’ai entendu des gens copier mes erreurs. ».



Sur ses textes : « L’imagination est la clef de mes paroles. Le reste est peint avec un peu de science-fiction. ».



Son art : « Nous voulons que notre son pénètre l’âme du public et cherche à voir s’il peut réveiller quelque chose dans leur esprit… Parce qu’il y a tant de gens endormis. ».



Sa guitare : « La fois où j’ai brûlé ma guitare, c’était comme un sacrifice. Vous sacrifiez les choses que vous aimez. J’aime ma guitare. ».



C’est du sport : « Le rock est tellement amusant. C’est ce dont il s’agit : remplir les cages thoraciques et vider les rotules et les coudes. ».



Sur le blues : « Le blues, c’est facile à jouer, mais difficile à vivre. ».



Sur les rêves : « Que les rêves de ton passé puissent être la réalité de ton avenir. ».



Sur la connaissance : « La connaissance parle, mais la sagesse écoute. ».



Sur la paix : « Lorsque le pouvoir de l’amour vaincra l’amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. ».



Et je termine sur sa mort : « La vie est agréable ! La mort est paisible ! C’est la transition qui pose problème. ».





Aussi sur le blog.



Sylvain Rakotoarison (17 septembre 2020)

http://www.rakotoarison.eu





Pour aller plus loin :

Jimi Hendrix.

Annie Cordy.

Joe Dassin.

Zizi Jeanmaire.

Suzy Delair.

Jean Ferrat.

Juliette Gréco.