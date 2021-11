La calligraphie est l’algèbre de l’âme...

Ce qui m’a portée sur ses ailes pour accepter l’école : la calligraphie.....Le stylo n’était pas de mode. De tailler des ailes perdues de mon père oiseleur. De prendre une belle feulle de dessin et sous le regard attentif de mes parents, de brûler les bord très vite et d’éteindre. Ma première carte au trésor ou chemin du tendre. Mon nouveau baptistère (le premier se trouve à Latran, jean qui rit et jean qui pleure, le Baptiste et l’évangéliste). Mon premier plumier (j’en ai qui date de l’exposition unverselle de Paris). J’avais remplacé la geste des églises par celle d’un nouvelle naissance :. Ma première communion ma laissa un souvenir assez désopilant devant les reliques de SAint-Hermes (Dieu du verbe). Ma mère athée y voyait une occasion de mettre en évidence ses don de couturière (avec ma grand-mère FLORE). C’est ainsi que je me trouvais en robe de mariée. La seule parmi des chasubles. Des dentelles. Un voile avec fleurs.... Ne croyez pas que je fs le centre de l’attention. Non, plutôt le "pestiférée qui s’éloignait de la doxa....A 7 ans on assume. Deuxième évenements : ma chaise de vaciller. Et le clou du spectacle, ne l’ayant jamais lu : mon missel à l’envers.....Une névrose obsessionnelle s’incrustait dans les plis. La robe devait être pure et sans tache. Trois lessives furent nécessaires pour arriver au bout.....Mais le plus drôle (à défaut de la honte. Avant une communion : le CON FESSE sional. Ma mère à côté qui écoutait. Le curé rougeau et vaguement vicieux de me demander : avez-vous pêcher ma petite. Et de répondre : je suis montée dans le pécher du jardin pour cueillir une pêche. Le curé de s’énerver un peu (on se fout de moi). Moi de pleurer et ma mère à l’extérieur de rire aux éclats....Entre le vice, j’avais trouvé la véritable vertu : le rire.... Reprenons la plume et le plumier en pays hermétique, l’ancrier. Etait-elle de seiche. Parce que le problème était l’attente : l’humidité m’habituant à l’humilité par le temps de seichage. Toujours le problème de la tache. Car là était le risque. Surtout pour les gauchers....Le passage de la plume au stylo : plus de taches. c’est ainsi que s’inscrivait notre futur, débarrassée du facteur temps. Il faut aller vite. Ce qui certes n’augmenta en rien la qualité....