La calligraphie est l’algèbre de l’âme...

Pour mon apprentissage de l’écriture, j’ai encore connu le temps des encriers dans les bancs (le papier maché y était « streng verboten ! » et passible du coup de latte sur les doigts) et du porte-plume (les stylos-billes étaient rigoureusement prohibés par l’école et les feutres n’avaient pas encore été inventés).

Pour la calligraphie, on nous faisait nous exercer sur des cahiers de partitions musicales.

Personnellement, j’en ai pas mal chié, d’autant que j’étais gaucher et que mise devant le fait accompli, certaine institutrice plutôt harcelante tolérait très mal le fait. Encre et porte-plume à manier de la main gauche, çà laisse de surcroît beaucoup de taches à l’apprentissage !

Bien plus tard, j’ai eu l’occasion de voir des cahiers d’écoliers (notamment de ma grand-mère et de sa sœur) du début du siècle passé et j’ai été fort impressionné par la qualité d’écriture enseignée à l’époque dans nos campagnes.

Hi, hi, ... Comme je mémorisais notamment certaines lettres à l’envers, j’ai été diagnostiqué dyslexique ! J’ai bien longtemps plus tard découvert que gauche et droite s’inversaient dans certains de mes rêves, ... et comme la mémoire à court terme est processée par le rêve pour intégrer la mémoire à long terme, ceci explique probablement cela !

Quant à expliquer cette étonnante inversion onirique des latéralités, je n’y ai pas compétence et me limite à enregistrer la donne ! Si quelqu’un dispose d’un éclairage sur cette question, il est bienvenu !

Le dernier résidu contemporain de la calligraphie se niche dans les signatures. J’ai déjà eu l’occasion d’en voir de très belles et créatives !

En vous présentant mes respectueuses salutations