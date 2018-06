La chanson des enfants de l’été

LE COLLABO DU MONDIALISME ose parler des communistes ? A vomir.





« En raison de la présence en France de 4,5 millions de travailleurs immigrés [déjà !] et de leur familles, la poursuite de l’immigration pose aujourd’hui de graves problèmes..... La cote d’alerte est atteinte, c’est pourquoi nous disons, il faut arrêter l’immigration, sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien : il faut stopper l’immigration officielle et clandestine....Se trouvent entassés dans ce qu’il faut bien appeler des ghettos, des travailleurs et des familles aux traditions, aux langues, aux façons de vivre différentes. Cela crée des tensions.....Les HLM font cruellement défaut et de nombreuses familles françaises ne peuvent y accéder....La charge d’aide sociale nécessaire pour les familles immigrées plongées dans la misère devient insupportable pour les communes. »

Georges Marchais (vrai PC), Montigny-les-Corneilles, 20/02/1991 avant de se faire éjecter par les bobos gogochons collabos



http://www.youtube.com/watch?v=sCfVkATt1vs