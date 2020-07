La connaissance peut abrutir, et ce n'est pas son paradoxe le moins croustillant. Comment la connaissance peut-elle abrutir ? … Il y a des situations plus évidentes que d'autres. Puisque nous sommes sur un site journalistique, disons qu'à force de s'informer (ici comme ailleurs) il arrive que nous nous en soûlions : on se soûle d'informations. Et comme tout soûlard, on en sort juste groggy ; il n'en sort rien d'autre d'utile. Certains s'en font des visions apocalyptiques « tous seuls chez eux comme des grands », ce que j'ai un jour nommé une guerre chaude avec éléments idoines. Passons, et voyons pire.

Des connaisseurs-moralisateurs

Les connaissances servent toutes les moralisations. Quand quelqu'un « sait » quelque chose ou « croit savoir », il lui arrive de ne plus se sentir (pisser). Comme il ne se sent plus pisser, évidemment, il moralise. Il a des airs, comme on dit « il pète plus haut que son cul ».

Les plus gentils de ces vaniteux arrogants, vous charrient une seconde avec ça. Les pires, ne vous en disent jamais rien, et vous laissent mariner dans l'ignorance, à se sentir plus importants que vous alors qu'il suffirait de vous transmettre la connaissance pour vous remettre à niveau. Dans le jargon, cela s'appelle « faire de la rétention », et cela procure de plus ou moins grands avantages tactiques voire stratégiques. Jusqu'au complot …

Ceux qui ne disposent pas du renseignement, sont alors les dindons de la farce, ou les « mauvais », à te les faire passer pour des « êtres inférieurs ». Et pourtant ! Le plus souvent, le but des moralisateurs épistémiques – du moins affiché – est de vous élever à « la dignité de leur connaissance » : ils vont vous la transmettre, ils vous l'assurent.

Ils sont d'ailleurs foncièrement « antinazis » (comme si Hitler était toujours en vie et son pays toujours antisémite … ), « antifascistes » (comme si nous subissions un militarisme étatique nationaliste … ), « antipopulistes » (comme si les mouvances du peuple n'étaient pas libres de prendre part au débat « populo-potentiaire » – ce qui est la forme latine de « démo-cratique » … ), et « anti-estrèmdrwate » (comme si l'extrême-droite n'était pas républicaine … ).

Ainsi, cela ne les empêche pas de vous déjuger comme des Waffen-SS face à un porteur d'étoile jaune ; cela ne les empêche pas de vous ostraciser en milices face à un ennemi de leur nation ; cela ne les empêche pas de pratiquer de l'électoralisme et démagogie, ce qui sont les jolis termes admis pour « populisme » ; et cela ne les empêche pas de vous refuser tout droit de cité, du moins putatif, et certainement public.

L'argument sanitariste de « la science préconise d'agir ainsi pour la santé »

Même en sciences voire surtout en sciences, la question des critères de pertinence retenus pour obtenir tel résultat, se pose. Ainsi, quand il s'agit de prévenir le développement infectieux d'la covid, la chloroquine utilisée depuis des décennies, et à foison dans plein de pays du monde, devient logiquement utilisable si l'on veut sauver des vies. Par contre, si l'on n'y tient pas spécialement, ou que l'on tient à faire preuve d'une prudence obséquieuse, ou encore que l'on privilégie le développement de nouveaux médicaments pour la finance, etc. alors on peut l'interdire. Seule le moralisme s'offusque dans le pour et dans le contre, et engage des prises de position voire des engagements politiques (un médecin prescrivant de la chloroquine fait un choix politique de désobéissance civile à son goût, de rébellion au goût du pouvoir). C'est la cacophonie libertaire expressive.

Par ailleurs, « la science préconise de ne pas fumer de cigarettes, ni de manger trop gras-salé-sucré, ainsi que manger cinq fruits et légumes par jour, et encore de ne pas boire pendant la grossesse ». D'une part, des générations de personnes ont vécu sans ces préconisations et nous sommes là : c'est donc que ces préconisations n'étaient pas utiles à la perpétuation de l'espèce en général. Les visées sont ailleurs, dans une sorte d'hygiénisme bourgeois encore, ainsi que bourgeois-bohème quand il tire vers des « méthodes alternatives » en plus.

Il est loin, l'épique dilemme d'Achille devant Troie : l'oracle lui a permis de choisir entre une vie longue sans gloire, ou une vie brève mémorable (la preuve, on s'en souvient encore). De toute évidence, nombreuses sont les gens à préférer la longévité, oubliées par les générations futures, de telle sorte qu'il soit permis de se demander si dans cinq siècles notre époque présentera vraiment de l'intérêt historique. On se contentera de dire que « à l'époque, les gens privilégiaient leurs petits culs par-dessus tout ».

C'est bête mais sous l'angle immoraliste qui est le mien, tout ceci ne fait aucune différence, bien que je ne sois pas cynique et que j'aie des valeurs privilégiées en dehors de cette analyse givrée. Mais qui peut bien « penser à froid » et encore en général « garder la tête froide » ? … Clairement, on passe pour « un givré » de s'exprimer ainsi – un peu comme Raoult a confiance en ses diplômes et son expérience, à bon droit pourtant. C'est bizarre, pourtant les constats ne font pas encore une direction éthique ou politique : à vous de vous décider.

Mais ne comptez pas trop sur les études scientifiques non plus …

L'argument sans-frontiériste de « il y a toujours eu des migrations dans l'Histoire »

L'argument de « il y a toujours eu des migrations dans l'Histoire » ne tient pas car, de même, « il y a toujours eu des implantations, des invasions et des exterminations ». Si l'Histoire, comme science, pouvait justifier quelque chose, cela se saurait de source sûre. Hélas, si l'Histoire est un argument pour favoriser les migrations, alors elle l'est autant pour favoriser les protections, les spoliations et autres destructions.

Dire que « il y a toujours eu des migrations dans l'Histoire » pour justifier l'idéologie migrationniste actuelle, n'est pas de l'Histoire, mais de la morale. Comme elle s'ignore comme telle, c'est du moralisme, et l'on a raison de dire que c'est de la bien-pensance (voire de la rien-pensance, puisque ça raisonne à faux) parce que ça se veut « de bonnes mœurs ». Exactement comme la charité bourgeoise, serait-ce de la charité bourgeoise-bohème.

La vérité, c'est que l'Histoire est une discipline désormais scientifique depuis deux siècles, en sciences humaines, cherchant à établir autant de viabilités narratives que possibles, quant au passé, par rapport aux preuves dont on dispose. Qu'il y ait eu des colonisations ne justifie le déboulonnement de statues (parfois de figures même pas colonisatrices, cette rien-pensance … !) qu'au titre d'un moralisme revanchard moutonnier.

Et, pour inquiétant que cela soit, dans l'absolu, toutes les guerres sont objectivement toujours possibles au titre de « l'Histoire », car elle ne s'intéressera à ce Devenir qu'une fois passé, pour enquêter et établir une narration aussi viable que possible de ces nouvelles guerres. Ce qui, en fait, est déjà le cas avec les guerres de ces deux derniers siècles, siècles de la science historique. Y compris les guéguerres de déboulonnements de statues ! …

Mais là où l'argument de « il y a toujours eu des migrations dans l'Histoire » est débile profond, c'est que ces migrations historiques (constatables autant à travers la génétique des populations qu'à travers la chronique d'invasions … ) eh bien, ces migrations historiques n'ont jamais eu lieu de façon massive.

Par exemple, quand les Romains font entrer les Gaules dans le giron italique, ils ne remplacent pas la population locale, comme par magie passant de gauloise à romaine. D'ailleurs, même les Gaulois auparavant, Celtes, se sont diffusés dans la population néolithique européenne, et ainsi de suite ! … Cela signifie donc qu'il y a des évolutions traditionnelles qui ne déracinent rien. La modernité est prétentieuse pour cela : elle se justifie de ces mouvements historiques séculaires voire millénaires, pour l'infliger aux gens sur quelques décennies à peine.

Ce n'est pas comme cela que les choses se passent bien, même si moralement on peut croire que c'est toujours mieux qu'une guerre ; mais on est historiquement autorisé à penser que c'est une invasion ou contre-colonisation pourtant, jusqu'à théoriser un Grand Remplacement. C'est comme ça, ce sont des vues politiques, et seuls des moralismes eux-mêmes politisés s'y opposent – ce qui est aussi bien leur liberté, par le Devenir. Mais enfin, décidément, l'Histoire est un argument impossible autorisant tous les camps, car tout est historiquement possible dans le Devenir futur.

L'argument mondialiste transidentitaire de « Mama Africa » doublé de « nous sommes tous un brassage génétique »

Ce combo argumentaire est particulièrement tordu. D'une part, une revendication identitaire de terre natale, berceau de l'humanité, à savoir « Mama Africa ». Cette revendication identitaire est adressée généralement à des non-Africains, surtout s'ils sont ressortissants Européens (en clairs : s'ils ne sont pas Noirs, et s'ils sont Blancs). C'est un vieil argument local entre Européens, pour « faire barrage aux pentes glissantes nauséabondes aux heures les plus sombres de notre Histoire » : comme quoi, ici, « l'Histoire » peut être mauvaise, même si elle est invoquée comme « bon gentil argument migratoire » par ailleurs : la débilité ne se soucie guère de ses contradictions.

L'argument de « Mama Africa », donc, n'est pas censé justifier de panafricanisme ni faire de nous tous des rastafaris, et pourtant il y a nécessairement une fierté identitaire là-dedans, pour les charitaristes bourgeois éventuellement bohèmes : ce « décentrement » d'Europe est néanmoins un « recentrement » new age sur l'origine putative de l'humanité (car elle pourrait aussi bien être née entre les actuelles Grèce et Bulgarie … !). Pire : les Européens rien-pensants, ne voient aucun problème au nationalisme panafricain alors qu'ils en voient au paneuropéisme, et ils inventent ensuite une « citoyenneté du monde » fatalement motivée par une identité terrienne : le jour où ils rencontreraient des extraterrestres, ils s'empresseraient d'inventer une identité universalienne, ce qui arrangera la firme idoine … qui fait déjà des profits sur l'identité rastafarie, qui elle non plus ne dérange absolument pas lesdits Européens. Ces crétins n'y voient qu'un « style », qu'un « lifestyle », et d'ailleurs ils y résument pour ainsi tout : à des affaires esthétiques d'esthétisme capitaliste au fond, même quand ils sont gauchistes. Bourgeoisie bohème ou pas, quand tu nous tiens !

Mais là où le bât blesse, c'est quand toutes ces « bonnes gens » deviennent les nazies qu'elles déniaient être en accusant tout le monde à part elles, les panafricanistes, les Mama Africanistes et les rastafaris, et tout autre exotisme bourgeois adoré, d'être nazi. Parce que, d'une part, par exemple, ces personnes dénient l'identité rastafarie pour ce qu'elle est : des guerriers jamaïcains fort machistes dans la démarche, encore qu'ils adorent leurs chéries en forme matrilocale (au plan anthropologique). Et parce que, d'autre part, ces personnes s'adonnent à un biologisme, en inversant le rapport du purisme racial au bâtardisme inter-racial. Mais, dans les deux cas, on a affaire à du raci(ali)sme.

On peut aisément leur rétorquer que « si Dame Nature a permis que l'on s'accouple entre homo sapiens de tout phénotype, cette même Grande Dame nous a doté d'instincts territoriaux mortels et nous a amenés à nous différencier phénotypiquement de significative façon » – serait-ce comme convenu depuis le continent africain. Alors c'est idéologiquement indécidable, entre le purisme raci(ali)ste ou le bâtardisme raci(ali)ste : les chiens constituent une même espèce, avec plusieurs races qui peuvent s'accoupler. Mais ce pouvoir sexuel n'est pas plus une nécessité qu'une vocation : c'est une possibilité, et d'autant plus heureuse lorsqu'on s'aime (avis aux romantiques).

Bref, à ce point, le gauchisme s'avère crypto-extrême-droitier, tandis que l'extrême-droite était toujours-déjà gauchiste. Et, pour plagier Constantin Tsiolkovski au sujet de la Terre et d'envies de conquête spatiale : « L'Afrique est peut-être le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau ». Des bisous.

L'argument pacifiste de « c'est juste culturel et pas scientifique »

C'est évidemment l'argument le plus affreux, car il suppose que les sciences devraient remplacer les cultures ! Fichtre ! … Je songe là, à une vidéo qui circule, où l'on voit des personnes fières de leurs origines, confrontées à un test ADN qui bouleverse leurs certitudes. Comme je le disais à l'instant, c'est de croire que l'on se résume à notre ADN et que notre ADN contient notre identité (comme on le fait croire pseudo-scientifiquement là) qui est une forme de nazisme. On a simplement remplacé le national-socialisme par de l'international-socialisme, le délire est le même.

Mais le problème de cette vidéo, c'est que – en plus de ne représenter « la science » que par des Blancs, ce qui est une énième fois racialo-centrique … si l'on va par là … – eh bien, le problème de cette vidéo, c'est qu'elle laisse croire que les cultures ne sont rien, que les différences culturelles ne sont pas une richesse à préserver, et qu'au contraire tout cela peut être remplacé par des méthodes scientifiques. Or, on parle parfois, c'est vrai, de « culture scientifique », mais il faut se comprendre.

En vérité, la notion de « culture scientifique » ne vole culturellement pas plus haut que celle de « culture d'entreprise », et l'on peut bien considérer que la culture scientifique est effectivement la culture de l'entreprise scientifique, c'est-à-dire de la démarche qui se décide à appliquer des méthodes mesurables dans le domaine de la connaissance.

Mais la connaissance de mes parents est-elle mesurable ? Ou celle de ma langue française ? … On peut certes mesurer le nombre d'embrassades annuelles entre nous ou d'appels téléphoniques, et l'on peut certes mesurer le champ d'extension de mon vocabulaire ou mes origines géographiques en fonction de mon accent … Le fait est qu'on n'aura rien saisi de mon expérience biographique. Si je dis que « je connais Pierre, je connais Paris, je connais Victor Hugo, je connais Bizet, je connais Renoir, etc. », il se trouve que cette connaissance n'est pas scientifique (quoiqu'elle puisse contenir des mesures scientifiques) et d'ailleurs je n'ai même pas besoin d'être français pour les connaître, que cela ne fait pourtant pas de moi « un Français », OK.

Mais même si c'est indémontrable de façon positiviste (en termes de preuves juridiques et techniques manifestes), il se trouve que mon expérience ce qui s'appelle nationale ou native (c'est la même racine) est caractérisée. Elle est particulière à ma situation et à mon vécu, qu'elle n'en est pas moins singulièrement « française », je n'y peux rien : ici, au contraire du positivisme, il y a un « négativisme », qui brille comme une nuit étoilée, cette nuit serait-elle sentie comme nuageuse voire pluvieuse, mais aussi de ciel net et de pleine lune. Et cela vaut pour n'importe quelle origine. Ce sont nos mœurs plus ou moins partagées, qui trament une identité régionale dans le monde.

« Mais alors – dirons les petits malins – on peut bien brasser tout le monde tout autour de la Terre ! » Diantre ! Encore faudrait-il que les concitoyens ne soient pas des citoyens cons, et qu'ils veuillent partager des mœurs communes. Sinon …

De manière générale, il ne faut pas confondre la citoyenneté avec la nationalité : la citoyenneté est administrative, elle peut embrasser plusieurs nationalités ; les nationalités sont culturelles et traditionnelles, tout simplement.

C'est ainsi que la connaissance peut abrutir, c'est-à-dire qu'elle abrutit surtout ceux qui s'imaginent pouvoir se servir de son objectivité pour justifier des idéologies et autres démarches anticulturelles. La science ne fait qu'observer des possibilités et des difficultés.

Au reste, nous sommes chacun(e) des personnes qui ne saurions vivre qu'une seule expérience biographique. Personne n'est « l'humanité », bien qu'on puisse tous se sentir de la même … espèce, biologiquement.

Culturellement, c'est autre chose, et qu'on le veuille ou non le mot de Joseph de Maistre a sa place : « Il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes ; je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être Persan ; mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie ; s'il existe c'est bien à mon insu. »

Même les animaux ont des cultures et se font la guerre ! C'est vous dire, ô ma bonne dame/mon bon monsieur !

Quant à moi, je préfère en avoir conscience, plutôt que de rêver d'un monde en paix et de détester et dédaigner sans cesse mes opposants comme un salaud, pour des salauds. Le reste de la planète, s'il n'envisage pas spécifiquement ma mort, n'a pas spécialement prévu de me faire de cadeaux, non plus.

