La culture des sociétés atlantiques (une brève anthropologie du sociétarisme)

Bande de tarés. Vous confondez le pénis et le phallus, ce que ne faisait pas Freud, mais vous nous servez du lacanisme, c’est-à-dire du crypto-monothéisme encore-toujours. Moi, je suis païen, je n’ai aucun problème avec le serpent, quoique je me méfie évidemment des venimeux et des prédateurs immenses, mais c’est tout (1, 2). Toute votre androphobie me débecte.