La cuvée 2018 de Choeur 77 Des bardes briards en Armorique

La 28ème semaine chantante annuelle organisée par Choeur 77, association présidée par Jean-Philippe Hanneton est bretonne et se déroule à Plestin les Grèves en Côtes d'Armor qui reçoit ainsi cinq chorales de Seine et Marne qui ne font qu'une, chaque été.

Plus de 210 choristes, petits et grands ont travaillé en pupitres pendant une semaine du 21 au 28 juillet.

Les adultes commencent chaque matinée par un échauffement vocal avant qu'un chef de choeur Pierre Adam ne commence l'apprentissage de deux chants : « Don Quichotte et Sancho Pança » et la « Cantate Domino » de Mark Hayes

Après une petite pause, les 170 adultes se répartissent en trois ateliers : chants anglais traditionnels, chants latino-américains et choeurs de femmes

Les enfants, répartis en trois groupes d'âge, sont pris en charge par des animateurs qui leur proposent des activités ludiques et musicales... On s'amuse, on se détend sans oublier la préparation du concert.

Qui ne serait pas impressionné par cette organisation quasi professionnelle ? :

- un matériel musical diversifié : des pianos, dix-huit hauts parleurs, des rampes de lampes, des amplificateurs, des fils permettant de sonoriser une grande salle, voire une ville (?)

- la préparation minutieuse d'un concert public qui a lieu le vendredi soir

-6 chefs de chœur de talent et de nombreux régisseurs, toutes ces personnes étant totalement bénévoles et qualifiées.

Celui ou celle qui participe une fois à ce stage veut y revenir l'année d'après.

Il existe chaque été de nombreux stages musicaux, mais celui de choeur 77, association regroupant les chorales de Chanterelle (Vaux-le-Pénil), d'Arpèje (Maincy), du Conservatoire Couperain (Chaumes), de Syrinx (Melun) et de l'Ancoeur (Blandy-les-Tours) a une identité et des objectifs propres :

un stage accessible à tous : un prix bas grâce au bénévolat des musiciens, chefs de chœurs et instrumentalistes et la non obligation de maîtriser le solfège, les plus perfectionnés épaulant, à leur demande, ceux qui ne déchiffrent pas

un projet partagé et discuté dans l'association, à l'Assemblée générale et au Conseil d'Administration ;

des initiatives-intergénérationnelles : les enfants et les grands participent au concert de fin de semaine et interprètent ensemble le chant final et ceux qui composent les représentations faites dans les rues de la ville d'accueil

une relation forte avec la population : intégration de choristes locaux, aubades dans la rue et concert gratuit suivi d'un pot offert aux spectateurs.

Toutes ces personnes, d'âges et de milieux différents partagent une passion, la musique vocale et un objectif : c'est que de plus en plus d'adultes et d'enfants pratiquent cette activité magique qui apporte la joie au cœur.

Toutes ces chorales vous attendent, à la rentrée et qui sait, durant l'été 2019 !

Jean-François Chalot