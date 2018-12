La Dame à la licorne ou le bonheur des sens...

Et si, en cette fin d'année, nous était accordé le bonheur de l'enfance ? Celui de croire en la beauté du monde ? Celui de découvrir et d'admirer la nature... Celui de nous émerveiller de ciels lumineux ou de neige...

Et si les enfants d'aujourd'hui ne se fient souvent qu'aux apparences, influencés par un univers d'images idéalisées, si nous, adultes avertis, nous leur donnions le goût de la vraie beauté, celle qui est cachée sous des apparences...

Si nous leur faisions voir que le monde est fait d'une harmonie de sensations diverses et que toutes sont importantes... vous connaissez la Dame à la licorne, ces tapisseries moyenâgeuses qui évoquent les cinq sens ?

Dans chacune de ces tapisseries, transparaît un bonheur différent associé à chacune des sensations : on y retrouve les mêmes motifs, une île sur laquelle on peut voir une dame, entourée d'une licorne et d'un lion...

La licorne, animal fabuleux symbolise bien le rêve, le lion représente la force et une forme de violence : entre rêve inaccessible et violence vécue, le message apparaît évident : la vie nous offre nos cinq sens pour découvrir et apprécier le monde : sachons utiliser la vue pour être ébloui, l'odorat pour percevoir toutes les effluves des fleurs, des arbres, de la nature... sachons écouter la musique des mots, des voix, des chants, apprécions les saveurs si variées des aliments, n'hésitons à ressentir le velouté des objets, leurs formes grâce au toucher...

Cinq sens nous ont été accordés ! Et parfois, quelle harmonie entre ces cinq sensations !

Une musique peut évoquer des paysages, un parfum peut nous faire voyager dans le temps ou l'espace, un goût particulier peut évoquer des êtres, des moments de bonheur ou de tristesse...

Quelle richesse dans ces associations !

Et bien souvent, nous l'oublions : nous ne percevons plus nos propres sens, nous ne nous en servons plus : nous sommes comme aveugles, sourds, dépourvus d'odorat, de goût, de sensation tactile...

Ces sens nous permettent aussi de mieux appréhender le monde, de mieux en saisir les composantes.

Le bonheur apparaît simple et évident : il est lié aux sensations, aux plaisirs de voir, de sentir, de goûter, il faut saisir ces occasions de bonheur en toutes circonstances.

Noël nous offre ces joies simples entre rêve et réalité : le rêve de la magie de Noël, la réalité des sens, des faits qui sont parfois cruels.

Et si on croyait à une harmonie retrouvée entre les sensations, les êtres, le monde ?

Et si les sens nous permettaient de redonner du sens à la vie trépidante d'aujourd'hui ? Si les sens nous offraient la possibilité d'un bonheur évident et sensuel ?

La Dame à la licorne est bien une allégorie de nos cinq sens : elle nous livre un message à méditer par delà les siècles, un message de bonheur et d'harmonie.

Rejoignons cette harmonie, et profitons de ces petits bonheurs accessibles et simples : ceux offerts par la nature et le monde, ceux qui comblent nos sens...

