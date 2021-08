La Décapole alsacienne au coeur de la féodalité chrétienne, perpétuation des coutumes danes, à travers les hanses/ligues hanséatiques ?

Engels a développé ces questions dans « L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat », chapitre 7 :

Mais ce ne sont pas leurs [les Germains] qualités nationales spécifiques qui ont rajeuni l’Europe, mais simplement ... leur barbarie, leur organisation gentilice. [...]

Leur valeur et leur bravoure personnelles, leur esprit de liberté et leur instinct démocratique qui voyait dans toutes les affaires publiques une affaire personnelle, bref, toutes les qualités qu’avaient perdues les Romains et qui seules étaient capables de modeler, avec le limon du monde romain, des États nouveaux et de faire grandir des nationalités nouvelles - qu’était-ce donc, sinon les traits caractéristiques du Barbare du stade supérieur fruits de l’organisation gentilice ? [...]

Si, au moins dans trois des pays principaux - l’Allemagne, la France du Nord et l’Angleterre -, ils sauvèrent et transportèrent dans l’état féodal un lambeau de véritable organisation gentilice sous la forme des communautés de marche, et s’ils donnèrent ainsi à la classe opprimée, aux paysans, même sous le plus dur servage médiéval, une cohésion locale et un moyen de résistance tels que ni les esclaves antiques, ni les prolétaires modernes n’en trouvèrent à leur disposition, à quoi cela est-il dû, sinon à leur barbarie, à leur système exclusivement barbare de colonisation par lignages ?